ΠΑΟΚ: Προς αναβολή το ματς με την Κηφισιά

Ο ΠΑΟΚ την Κυριακή (18/1) υποδέχεται στην Τούμπα τον ΟΦΗ για την 17η αγωνιστική της Stoiximan Super League, ενώ την Πέμπτη (22/1) αντιμετωπίζει στην Θεσσαλονίκη την Ρεάλ Μπέτις, σε ένα πολύ κρίσιμο ματς για την συνέχεια του στο Europa League.

Την επόμενη αγωνιστική του Ελληνικού πρωταθλήματος, και συγκεκριμένα στις 25 Ιανουαρίου, ο δικέφαλος έχει στο πρόγραμμα την αναμέτρηση με την Κηφισιά στην Αθήνα, για την 18η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» αποφάσισε να κάνει χρήση του δικαιώματος που έχει, και κατέθεσε αίτημα για αναβολή του ματς με την σύλλογο των Βορείων Προαστίων, αίτημα το οποίο αναμένεται να γίνει αποδεκτό, όπως και του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού αντίστοιχα.

Να θυμίσουμε ότι πέρα από το ματς με την Μπέτις, μετά το προγραμματισμένο ματς με την Κηφισιά που αναμένεται να αναβληθεί, ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει στην Γαλλία για να αντιμετωπίσει την Λιόν (29/1).