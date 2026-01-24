ΑΕΚ: Τοποθετήθηκε η επιγραφή «Allwyn Arena» στο γήπεδο της - Εικόνες από την τελική όψη του γηπέδου

Την περασμένη Δευτέρα άλλαξε και επίσημα εμπορική ονομασία το γήπεδο της ΑΕΚ και από «Opap Arena», λέγεται πλέον «Allwyn Arena».

Η παλιά ταμπέλα με την προηγούμενη ονομασία, ξηλώθηκε και έδωσε τη θέση της στην καινούρια, η οποία τοποθετήθηκε στην πρόσοψη του γηπέδου της Ένωσης, μπροστά στην πλατεία του Αετού.

Ήδη μάλιστα, σε όλες τις ανακοινώσεις αναφορικά με το γήπεδο της ΑΕΚ, στο σάιτ της ομάδας, γίνεται χρήση της νέα εμπορικής ονομασίας, «Allwyn Arena».

Δείτε την τελική όψη της ταμπέλας με τη νέα ονομασία: