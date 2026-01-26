ΑΕΚ: Ποια είναι τα ματς που θα εκτίσουν τις ποινές τους οι Ρότα, Ρέλβας, Γιόβιτς και Κοϊτά

Τέσσερις ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ αντίκρισαν την κίτρινη κάρτα στη χθεσινή νίκη κόντρα στον Αστέρα AKTOR και όλοι βρίσκονταν στο όριο καρτών.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τους Αμπουμπακαρί Κοϊτά, Φιλίπε Ρέλβας, Λάζαρο Ρότα και Λούκα Γιόβιτς, με τον τελευταίο μάλιστα να σκοράρει το γκολ που χάρισε το «διπλό» στην Τρίπολη.



Ο Μάρκο Νίκολιτς προχώρησε ήδη στον καταρτισμό του πλάνου για την έκτιση των ποινών, επιλέγοντας ο Ρέλβας και ο Γιόβιτς να απουσιάσουν από την αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό. Αντίθετα, οι Λάζαρος Ρότα και Κοϊτά θα εκτίσουν την τιμωρία τους στο παιχνίδι απέναντι στον Λεβαδειακό.

Οι επόμενοι τέσσερις αγώνες της ΑΕΚ