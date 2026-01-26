Αποθέωση της UEFA στον... κίλερ Λούκα Γιόβιτς: «12 γκολ σε 9 εμφανίσεις με την ΑΕΚ»

Ο Λούκα Γιόβιτς γνωρίζει την αποθέωση και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με την UEFA να αναγνωρίζει δημόσια την εντυπωσιακή του φόρμα. Μέσω ανάρτησης στον επίσημο λογαριασμό του Conference League στα social media, η διοργανώτρια αρχή εξήρε την αγωνιστική άνοδο του Σέρβου επιθετικού και τη μεγάλη επιθετική του συνεισφορά με τη φανέλα της ΑΕΚ.

Ο... κίλερ της Ένωσης διανύει εξαιρετικό διάστημα, σκοράροντας ακατάπαυστα τις τελευταίες βδομάδες και χαρίζοντας πολύτιμες νίκες στην ομάδα του. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Γιόβιτς έχει σημειώσει 12 γκολ στα τελευταία 9 παιχνίδια που αγωνίστηκε, επίδοση που δεν πέρασε απαρατήρητη από την UEFA.

«Ο Λούκα Γιόβιτς έχει πετύχει 12 γκολ στα τελευταία 9 παιχνίδια του με την ΑΕΚ», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανάρτηση του Conference League.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα 12 αυτά τέρματα σημειώθηκαν σε μόλις πέντε από τα εννέα παιχνίδια, με όλα να συνοδεύονται από σημαντικές νίκες για την ΑΕΚ, γεγονός που υπογραμμίζει ακόμη περισσότερο τον καθοριστικό ρόλο του Σέρβου επιθετικού.