Η βαθμολογία της Super League μετά την ισοπαλία του Παναθηναϊκού στο Περιστέρι

«Κουλούρια» για Παναθηναϊκό και Ατρόμητο στο Περιστέρι. Το «τριφύλλι» ήταν άκρως προβληματικόστο πρώτο ημίχρονο, βελτίωσε κάπως την εικόνα του στο δεύτερο αλλά δεν κατάφερε να πάρει το τρίποντο στην 18η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Οι μαχητικοί Περιστεριώτες ήταν άκρως ανταγωνιστικοί, έχασαν μοναδική ευκαιρία να προηγηθούν με το πέναλτι του Μίχορλ στο πρώτο μέρος, ο Λαφόν όμως κράτησε το μηδέν και ο Παναθηναϊκός πέταξε μια ακόμη ευκαιρία να «κλείσει» την απόσταση από τον Λεβαδειακό

Η βαθμολογία