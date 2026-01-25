Άρης - Λεβαδειακός 2-2: Ο Κωστή «ξέρανε» τους κιτρινόμαυρους και έδωσε χρυσό βαθμό στους Βοιωτούς

Δεν λέει να χάσει με τίποτα ο «ψυχωμένος» Λεβαδειακός! Οι Βοιωτοί με σκόρερ τον Κωστή στις καθυστερήσεις (90+3') «έκλεψαν» τον βαθμό της ισοπαλίας από τον ανώτερο Άρη στο «Κλ. Βικελίδης», στην 18η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Ο Μορόν άνοιξε το σκορ του αγώνα στο 29' με κοντινή προβολή, πριν έρθει η απάντηση των φιλοξενούμενων δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του 2ου ημιχρόνου με τον Όζμπολτ. Ο «κεραυνός» του Ράτσιτς (63') έμοιαζε αρκετός για τον Άρη που σπατάλησε σημαντικές ευκαιρίες να «κλειδώσει» το τρίποντο, ο Κωστή όμως είπε την τελευταία λέξη και έδωσε έναν σημαντικό βαθμό στον Λεβαδειακό.

Κάπως έτσι, η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου παραμένει στην 4η θέση της βαθμολογίας μετρώντας 35 βαθμούς, όντας πια στο +10 από τον Παναθηναϊκό. Στην 7η θέση παραμένει ο Άρης με 22 βαθμούς.

Το ματς

Ο Άρης ξεκίνησε το παιχνίδι με περισσότερη διάθεση, εκμεταλλευόμενος την έδρα του, και μόλις στο 7' έπειτα από συνεργασία του Μισεουί με τον Φαντιγκά δημιούργησε μια ευκαιρία με προϋποθέσεις. Ο δεύτερος απέφυγε τον Παλάσιος μέσα στην περιοχή, επιχείρησε ένα δυνατό σουτ, με την μπάλα να βρίσκει στον Λιάγκα και να καταλήγει κόρνερ. Στο 17' ο Μισεουί προσπάθησε να νικήσει τον Λοντίγκιν με ένα σουτ εκτός περιοχής, χωρίς να ανησυχήσει ιδιαίτερα τον τερματοφύλακα του Λεβαδειακού.

Οι Θεσσαλονικείς συνέχισαν να έχουν τον έλεγχο της αναμέτρησης και στο 29' σε φάση διαρκείας πήραν προβάδισμα στο παιχνίδι. Ο Μόντσου εκτέλεσε στην καρδιά της περιοχής ένα κόρνερ, από την κεφαλιά του Σούντμεπργκ και την ασταθή επέμβαση του Λοντίγκιν η μπάλα έμεινε «ζωντανή» και ο πεσμένος Μορόν άνοιξε το σκορ για τον Άρη. Οι παίκτες του Χιμένεθ «άγγιξαν» το 2-0 στο 44', όταν ο Ράτσιτς έκανε ένα δυνατό, συρτό σουτ από απόσταση, υποχρεώνοντας σε δύσκολη επέμβαση τον τερματοφύλακα των Βοιωτών.

Ο Λεβαδειακός χρειάστηκε μόλις μερικά δευτερόλεπτα στο ξεκίνημα του 2ου ημιχρόνου για να φέρει σε ισορροπία το παιχνίδι. Ο Μπάλτσι με μια απίστευτη κούρσα στη μετάβαση τροφοδότησε τον Όζμπολτ, που με εξαιρετικό πλασέ νίκησε τον Αθανασιάδη στο τετ-α-τετ.

Ο Άρης μετά το «μουδιασμένο» πρώτο δεκάλεπτο αντέδρασε και στο 63' ανέκτησε ξανά προβάδισμα με ένα σουτ-κεραυνό στο παραθυράκι της εστίας του Λεβαδειακού. Ο Σέρβος έκανε το ένα-δύο με τον Μόντσου, πήρε την απόφαση να εκτελέσει από απόσταση και πέτυχε ένα απίθανο γκολ για το 2-1 των «κιτρινόμαυρων».

Από το 78' έως το 80', οι γηπεδούχοι «σφυροκόπησαν» με σημαντικές ευκαιρίες την εστία του Λεβαδειακού. Αρχικά από το κλέψιμο του Μόντσου μέσα στην περιοχή και το σουτ του ο Λοντίγκιν απομάκρυνε ενστικτωδώς, με το τακουνάκι του Μορόν στην επαναφορά να απομακρύνεται στη γραμμή από τον Κωστή. Ένα λεπτό αργότερα ο Ντουντού έκανε ένα δυνατό σουτ, το οποίο κόπηκε σωτήρια από την επέμβαση του Τσάπρα, πριν απειλήσει ο Τεχέρο στο 80' πάλι με δυνατό σουτ από τα δεξιά, στο οποίο είχε απάντηση ο Γιούρι Λοντίγκιν.

Ο Λεβαδειακός άντεξε και στο 90+3' έπειτα από προσωπική ενέργεια του Κωστή, ισοφάρισε σε 2-2 και έφυγε από την Θεσσαλονίκη με έναν υπερπολύτιμο βαθμό. Ο Κύπριος χαφ τσίμπησε την μπάλα, απέφυγε τον Αθανασιάδη και προ κενής εστίας σόκαρε τον Άρη στις καθυστερήσεις.

Άρης: Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαντιγκά, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Μόντσου, Χόγκλα, Ράτσιτς (90' Νινγκ), Πέρεθ (90' Γιαννιώτας), Μισέουϊ (77' Ντούντου), Μορόν

Λεβαδειακός: Λοντίγκιν, Τσάπρας, Βήχος, Λιάγκας (68' Μανθάτης), Μάγκνουσον, Κωστή, Τσοκάι (84' Λαμαράνα), Γκούμας (46' Συμελίδης), Μπάλτσι (68' Λαγιούς), Παλάσιος (84' Πεντρόσο), Όζμπολτ