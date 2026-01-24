Νίκη-ανάσα για την ανεβασμένη ΑΕΛ κόντρα στον Πανσερραϊκό (1-0)

Ένα από τα πλέον επεισοδιακά παιχνίδια της φετινής Stoiximan Super League διεξήχθη το βράδυ του Σαββάτου (24/01) στο AEL FC Arena και στο ντέρμπι ουραγών μεταξύ της ΑΕΛ Novibet και του Πανσερραϊκού.

Μεγάλη νικήτρια ήταν η θεσσαλική ομάδα με 1-0, αποτέλεσμα που τη βοήθησε να αναρριχηθεί στη 10η θέση. Ωστόσο, τα όσα διαδραματίστηκαν στον αγωνιστικό χώρο τουλάχιστον φέτος δεν τα έχουμε ξαναδεί!

Ο διαιτητής Κόκκινος ακύρωσε δύο γκολ και ένα πέναλτι του Πανσερραϊκού, ακύρωσε γκολ της AEL Novibet και μέσω VAR το κατακύρωσε, έδωσε κόκκινη σε ποδοσφαιριστή των Λιονταριών μέσω VAR, και γενικά τα έκανε μαντάρα. Φυσικά, από την αναμέτρηση δεν έλειψαν και τα νεύρα μεταξύ των ποδοσφαιριστών.

Το ματς

Οι φιλοξενούμενοι πατούσαν καλύτερα στο πρώτο τέταρτο της αναμέτρησης χωρίς, ωστόσο, να δημιουργήσουν μεγάλη ευκαιρία. Η ΑΕΛ Novibet ανέβασε ρυθμό, ισορρόπησε και ξεκίνησε να απειλεί. Στο 14' ο Τούπτα με δεξί σουτ από το όριο της περιοχής ανάγκασε τον Τσομπανίδη να διώξει σε κόρνερ και δύο λεπτά αργότερα έπραξε το ίδιο σε σουτ του Σαγάλ.

Ο 32χρονος Χιλιανός επιθετικός είχε πολύ κακό τελείωμα στο 28' από πλάγια θέση. Τα «λιοντάρια» δημιούργησαν την πρώτη καλή στιγμή τους στο 39', αλλά ο Ριέρα με σουτ έστειλε τη μπάλα ψηλά άουτ.

Ένα λεπτό αργότερα ο γκολκίπερ του Πανσερραϊκού «γκρέμισε» τον Γκαράτε στην προσπάθειά του να απομακρύνει, αλλά διαιτητής και VAR δεν είδαν παράβαση.

Στο φινάλε του ημιχρόνου οι «βυσσινί» δημιούργησαν δύο ακόμα ευκαιρίες. Στο 45'+1' ο Τσομπανίδης έκανε λάθος απομάκρυνση, έστειλε τη μπάλα στον Ατανάσοφ και αυτός με μακρινό σουτ προσπάθησε ανεπιτυχώς να τον «κρεμάσει». Ένα λεπτό αργότερα ήρθε η φάση του ματς.

Από κόρνερ που κέρδισαν οι γηπεδούχοι ο Παντελάκης με κεφαλιά ανάγκασε τον Τσομπανίδη σε απίθανη απόκρουση. Μάλιστα, με το σφύριγμα για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου πολλοί συμπαίκτες του έσπευσαν να τον συγχαρούν.

Το δεύτερο ημίχρονο είχε τα πάντα και ένα γκολ που σημειώθηκε στα 35'' μετά την έναρξη. Από σέντρα που έγινε στην περιοχή του Πανσερραϊκού ο Σαγάλ με κεφαλιά ανάγκασε τον Τσομπανίδη να αποκρούσει, όμως δεν μπόρεσε να μπλοκάρει και ο Χιλιανός από κοντά έσπρωξε τη μπάλα στα δίχτυα!

Ο διαιτητής Κόκκινος έδειξε επιθετικό φάουλ, όμως το VAR τον κάλεσε να δει ξανά τη φάση, οπότε στο 49' έδειξε σέντρα!

Στο 51' ήταν η σειρά του Πανσερραϊκού να βρει δίχτυα με τον Καρέλη, όμως αυτό δεν μέτρησε, γιατί ήταν εκτεθειμένος ο Γκελασβίλι.

Στο 59' ο Κόκκινος έδειξε την άσπρη βούλα για χέρι του Όλαφσον, όμως και πάλι το VAR τον κάλεσε να δει τη φάση και ο ρέφερι από τη Χαλκιδική ανακάλεσε την απόφασή του!

Στο 67' επικράτησε ο κακός χαμός, με ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων να έρχονται στα χέρια. Είχε προηγηθεί έντονη διαμαρτυρία του Καρέλη στον Κόκκινο για φάουλ. Ο έμπειρος επιθετικός, μάλιστα, είχε ματώσει στο πρόσωπο από μαρκάρισμα.

Ο νεοαποκτηθείς επιθετικός του Πανσερραϊκού, Τεϊσέιρα πέρασε στο ματς στο 54' και στο 81' βρήκε δίχτυα, όμως το γκολ του ακυρώθηκε για οφσάιντ. Στην ίδια φάση ο Παντελάκης συγκρούστηκε με τον Φεριγκρά και αποχώρησε τραυματίας.

Το μόνο που έλειπε από τον αγώνα ήταν μία αποβολή, οπότε προστέθηκε και αυτή στο... μενού στο 90'+6'. Την είδε ο Μπρουκς για φάουλ στον Κοσονού και αφού ειδοποιήθηκε ξανά ο Κόκκινος από το VAR.

Γκολ: 49' Σαγάλ

Κίτρινες: 15' Κάλινιν, 18' Σουρλής, 19' Ριέρα, 44' Όλαφσον, 50' Ηλιάδης, 57' Γκαράτε, 67' Παντελάκης, 67' Τεϊσέιρα, 90'+1' Λύρατζης

Κόκκινες: 90'+6' Μπρουκς

Διαιτητής: Κόκκινος (Χαλκιδικής)

ΑΕΛ Novibet (Σάββας Παντελίδης): Αναγνωστόπουλος, Μασόν, Όλαφσον, Ηλιάδης, Παντελάκης (86' λ.τρ. Κοσονού), Φεριγκρά, Σουρλής, Ατανάσοφ (75' Χατζηστραβός), Σαγάλ (86' Πασάς), Γκαράτε (62' Ναόρ), Τούπτα (86' Μούργος).

Πανσερραϊκός (Ζεράρ Σαραγόσα): Τσομπανίδης, Λύρατζης, Γκελασβίλι, Φέλτες, Ντε Μάρκο (79' Μασκανάκης), Κάλινιν, Ομεονγκά, Δοϊρανλής (69' Μπεν Σαλάμ), Ριέρα (79' Μπρουκς), Καρέλης, Ιβάν (54' Τεϊσέιρα).

Πηγή: Athletiko.gr