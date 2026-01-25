Ατρόμητος - Παναθηναϊκός 0-0: Κόλλησε (και) στο Περιστέρι το προβληματικό «τριφύλλι»

«Κουλούρια» για Παναθηναϊκό και Ατρόμητο στο Περιστέρι. Το «τριφύλλι» ήταν άκρως προβληματικό στο πρώτο ημίχρονο, βελτίωσε κάπως την εικόνα του στο δεύτερο αλλά δεν κατάφερε να πάρει το τρίποντο στην 18η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Οι μαχητικοί Περιστεριώτες ήταν παραπάνω από ανταγωνιστικοί, έχασαν μοναδική ευκαιρία να προηγηθούν με το πέναλτι του Μίχορλ στο πρώτο μέρος, ο Λαφόν όμως κράτησε το μηδέν και ο Παναθηναϊκός πέταξε μια ακόμη ευκαιρία να «ρίξει» την απόσταση από τον Λεβαδειακό.

Το ματς

Μετά από ένα πρώτο δεκάλεπτο χωρίς ευκαιρίες, ο Ατρόμητος κέρδισε πέναλτι με τον Μπάκου. Ο επιθετικός των γηπεδούχων βγήκε στην πλάτη της άμυνας μετά την άψογη μπαλιά του Γιουμπιτάνα, τσίμπησε την μπάλα και ο Λαφόν τον ανέτρεψε. Ο Μίχορλ ανέλαβε την εκτέλεση, με τον τερματοφύλακα των «πράσινων» να... διορθώνει το λάθος του αποκρούοντας το πέναλτι. Ο Παναθηναϊκός απείλησε στο 15' για πρώτη φορά, με τον Ίνγκασον να πιάνει μια κεφαλιά από την εκτέλεση κόρνερ του Μπακασέτα και την μπάλα να φεύγει λίγο πάνω από την εστία του Χουτεσιώτη.

Eurokinissi

Ο Ατρόμητος συνέχισε να δυσκολεύει τον Παναθηναϊκό με την πίεση ψηλά, με το «τριφύλλι» να μην βρίσκει τρόπους να βγάλει ορθολογικά την μπάλα από το δικό του αμυντικό τρίτο. Στο 40' οι Περιστεριώτες απείλησαν ξανά. Ο Μουντές έκλεψε την μπάλα, γύρισε στην περιοχή για τον Μπάκου που πλάσαρε άστοχα.

Με την εικόνα της ομάδας του να μην τον έχει ικανοποιήσει καθόλου, ο Ράφα Μπενίτεθ ξεκίνησε με διπλή αλλαγή το 2ο ημίχρονο. Τσιριβέγια και Σάντσες αντικατέστησαν τους Πάντοβιτς και Μπόκο, για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη κυκλοφορία της μπάλας και την δημιουργία ευκαιριών. Η πρώτη ευκαιρία πάντως ήταν πάλι για τον Ατρόμητο, με τον Ούρονεν να συγκλίνει προς τα μέσα και να εκτελεί δυνατά με το δεξί, χωρίς να μπορέσει να βρει εστία. Στο 50' οι «πράσινοι» βρήκαν τελική από το αδύναμο σουτ του Τσιριβέγια που μπλόκαρε ο Χουτεσιώτης, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο Μπάκου υποχρέωσε σε δύσκολη επέμβαση τον Λαφόν.

Ο Παναθηναϊκός άγγιξε το γκολ στο 57' όταν έπειτα από ωραία ανάπτυξη ο Κώτσιρας έβγαλε μια καλή σέντρα, από την κεφαλιά του Τεττέη η μπάλα στρώθηκε στον Σάντσες που δεν κατάφερε να σημαδέψει εστία μέσα από την περιοχή. Η μεγαλύτερη ευκαιρία του «τριφυλλιού» ήταν στο 62', με τον Τεττέη ανενόχλητο μέσα στην περιοχή να μην σημαδεύει εστία με την σκαστή κεφαλιά που επιχείρησε έπειτα από συστημένη σέντρα του Ζαρουρί. Οι γηπεδούχοι απάντησαν με μεγάλη ευκαιρία στο 69', με το σουτ του Τσούμπερ να κοντράρει και να περνά εκατοστά δίπλα από το δοκάρι του Λαφόν.

Eurokinissi

Στο 90+1' από την σέντρα του Μπακασέτα ο Ζαρουρί πήρε μια κεφαλιά με περίεργα φάλτσα, με την μπάλα να περνά ελάχιστα δίπλα απότα δοκάρια του Χουτεσιώτη.

Ατρόμητος: Χουτεσιώτης, Ούρονεν, Τσακμάκης, Μανσούρ, Μουντές, Τσιγγάρας, Μιχόρλ (Τσούμπερ 58'), Μουτουσαμί, Γιουμπιτάνα (Τζοβάρας 70'), Μπάκου, Τσαντίλας (Οζέγκοβιτς 70')

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Κώτσιρας, Ίνγκασον, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Σιώπης, Πάντοβιτς (Τσιριβέγια 46', Τσέριν 81'), Μπακασέτας, Μπόκος (Σάντσες 46'), Ζαρουρί, Τεττέη (Σφιντέρσκι 81')