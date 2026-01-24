Live το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Βόλο στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Βόλο, στο πρώτο του παιχνίδι ελληνικού πρωταθλήματος στην έδρα του για το 2026. Με την ψυχολογία στα ύψη οι γηπεδούχοι μετά την μεγάλη νίκη κόντρα στην Λεβερκούζεν την περασμένη Τετάρτη για το UEFA Champions League, θέλουν τρίποντο για να πιάσουν ξανά κορυφή. Από την άλλη, οι Θεσσαλοί των πολλών απουσιών, δεν μπήκαν με τον καλύτερο τρόπο το νέο έτος, έχοντας καταγράψει δύο ήττες σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Live η εξέλιξη της αναμέτρησης