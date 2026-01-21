Ολυμπιακός: Έτσι προκρίνεται απευθείας στη League Phase του επόμενου Champions League

Αυτός ήταν ο Ολυμπιακός από τα... παλιά! Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επικράτησε με 2-0 της Λεβερκούζεν με... φύλακα-άγγελο τον Τζολάκη και παραμένει ζωντανή στη μάχη για μία θέση στα play-offs του Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» ανέβηκαν στους 8 βαθμούς και βρίσκονται πλέον στην 22η θέση της βαθμολογίας, κρατώντας ακέραιες τις ελπίδες τους για πρόκριση στην επόμενη φάση. Παράλληλα, η νίκη απέναντι στους Γερμανούς είχε και έντονο οικονομικό αποτύπωμα, καθώς πρόσθεσε 2.100.000 ευρώ στα ταμεία του συλλόγου. Έτσι, τα συνολικά φετινά έσοδα του Ολυμπιακού από το Champions League έχουν ήδη φτάσει (τουλάχιστον) τα 34.621.000 ευρώ!

Πώς περνάει απευθείας στο Champions League

Η ιστορική αυτή βραδιά δεν έχει μόνο αγωνιστική, αλλά και στρατηγική σημασία για το ευρωπαϊκό μέλλον της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται πλέον μία ανάσα από τον μεγάλο στόχο της απευθείας πρόκρισης στη League Phase του Champions League της σεζόν 2026/27, καθώς χρειάζεται μόλις έναν βαθμό για να προσπεράσει τη Ρέιντζερς στον UEFA club coefficient.

Όπως αναλύει το Football Meets Data, oι Πειραιώτες ακολουθούν τους Σκωτσέζους στη σχετική κατάταξη με 58.500 βαθμούς, έναντι 59.250 της Ρέιντζερς, με το ματς απέναντι στον Άγιαξ στις 28 Ιανουαρίου (22:00), για την τελευταία αγωνιστική της League Phase, να αποκτά χαρακτήρα «τελικού».

🇬🇷 Olympiacos needs only 1 more point to overtake 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Rangers!



🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Rangers cannot increase their coefficient this week as they still haven't fully covered the bonus they got for entering 🟠 UEL.



🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Rangers would be able to add pts to their coefficient only if they beat 🇧🇬… pic.twitter.com/lwM2904g0P — Football Meets Data (@fmeetsdata) January 21, 2026

Την ίδια ώρα, η Ρέιντζερς δεν έχει τη δυνατότητα να αυξήσει άμεσα τον συντελεστή της, καθώς δεν έχει καλύψει πλήρως το μπόνους συμμετοχής που έλαβε με την είσοδό της στο Europa League. Πρακτικά, μπορεί να προσθέσει βαθμούς μόνο εφόσον νικήσει τη Λουντογκόρετς (22/1, 22:00) και στη συνέχεια πάρει αποτέλεσμα στην έδρα της Πόρτο.

Αντίθετα, ο Ολυμπιακός έχει ήδη «καθαρό» δρόμο για αύξηση του συντελεστή του, ακόμη και με μία ισοπαλία. Η νίκη επί της Λεβερκούζεν του χάρισε 2.000 πολύτιμους βαθμούς και του έδωσε ξεκάθαρο πλεονέκτημα στη μάχη της κατάταξης. Ο μεγάλος στόχος είναι σαφής: η απευθείας παρουσία στη League Phase του Champions League της επόμενης σεζόν. Για να έχουν εφαρμογή όλα τα παραπάνω όμως, οι «ερυθρόλευκοι» θα πρέπει να κατακτήσουν τη Stoiximan Super League στο τέλος της σεζόν, όπως δηλαδή συνέβη την περασμένη σεζόν που πάλι ο Ολυμπιακός βρέθηκε απευθείας στη League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.