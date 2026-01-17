Ολυμπιακός: Η μεταγραφή του Ράφα Σίλβα στη Μπενφίκα ανοίγει διάπλατα τον δρόμο για τον Αντρέ Λουίς

Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα, η Μπενφίκα αποσύρεται από τη διεκδίκηση του Αντρέ Λουίς, αφήνοντας τους «ερυθρόλευκους» χωρίς τον βασικό ανταγωνιστή τους για την απόκτηση του παίκτη της Ρίο Άβε.

Ενώ το ενδιαφέρον των «Αετών» της Λισαβόνας για τον Αντρέ Λουίς αποτελούσε το μεγαλύτερο εμπόδιο στις επιδιώξεις του Ολυμπιακού, τα δεδομένα ανατράπηκαν άρδην τις τελευταίες ώρες. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πορτογαλία, η διοίκηση των «Αετών» αποφάσισε να αλλάξει προτεραιότητες, στρέφοντας την προσοχή της στον επαναπατρισμό ενός παλιού γνώριμου: του Ράφα Σίλβα.

Ο έμπειρος μεσοεπιθετικός φαίνεται πως ολοκληρώνει τη θητεία του στη Μπεσίκτας, προκείμενου να γίνει ξανά κάτοικος Λισαβόνας. Η προοπτική επιστροφής ενός παίκτη που έχει ταυτιστεί με τις σύγχρονες επιτυχίες της Μπενφίκα (326 συμμετοχές, 94 γκολ), οδήγησε τους Πορτογάλους στην απόφαση να αποσυρθούν οριστικά από τη διεκδίκηση του παίκτη της Ρίο Άβε.

🚨Dirigentes do Besiktas estão reunidos nas instalações do clube para finalizar a venda de Rafa Silva para o Benfica, revela o @SportsDigitale.

Nesta reunião serão dados também grandes passos para consumar as transferências de Demir Ege para o SC Braga e Tammy Abraham para o… pic.twitter.com/9FtABMAAzY — Diário de Transferências (@DTransferencias) January 17, 2026

Τα δεδομένα για τον Ολυμπιακό

Αυτή η εξέλιξη λειτουργεί υπέρ του Ολυμπιακού. Χωρίς την πίεση του ανταγωνισμού από ένα κλαμπ του βεληνεκούς της Μπενφίκα, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν πλέον το ελεύθερο να διαχειριστούν την υπόθεση του Αντρέ Λουίς με τους δικούς τους όρους.

Ο εξτρέμ της Ρίο Άβε αποτελεί διακαή πόθο και το γεγονός ότι η Μπενφίκα βγήκε από το κάδρο, επιτρέπει στους Πειραιώτες να «φουλάρουν» για την αγορά του Βραζιλιάνου. Η μεταγραφική «καραμπόλα» που ξεκίνησε από την επιθυμία του Ράφα Σίλβα να επιστρέψει στη Λισαβόνα, καταλήγει να στρώνει το χαλί στον Ολυμπιακό για μια προσθήκη που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στο ρόστερ του.

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες, καθώς η οριστικοποίηση του deal της Μπεσίκτας με τη Μπενφίκα θα σημάνει και τυπικά το τέλος της εμπλοκής των Πορτογάλων στην υπόθεση του Αντρέ Λουίς.