Η «κατάρα» του Μανέ συνεχίζεται - Μετά τον Ολυμπιακό, ναυάγησε η μεταγραφή του και στην Μπέρμιγχαμ

Σε ένα πρωτοφανές «φιάσκο» εξελίσσεται η καριέρα του Αμπντούλι Μανέ, καθώς ο νεαρός επιθετικός της Μιάλμπι είδε ακόμη μία συμφωνία να... καταρρέει λίγο πριν τις υπογραφές. Μετά τον Ολυμπιακό και τη Σουόνσι αυτή τη φορά ήταν η σειρά της Μπέρμιγχαμ να ακυρώσει τη μεταγραφή του 21χρονου φορ από την Γκάμπια.

Παρά το γεγονός ότι η αγγλική ομάδα είχε καταλήξει σε πλήρη συμφωνία τόσο με τη σουηδική ομάδα όσο και με την πλευρά του ποδοσφαιριστή, η μετακίνηση δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Ο Μανέ αναμενόταν στο Νησί για τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις, όμως το deal οδηγήθηκε σε οριστικό ναυάγιο, χωρίς να έχουν γίνει ακόμα γνωστοί οι ακριβείς λόγοι που «πάγωσε» η συμφωνία.

🚨 EXCLUSIVE 🚨



Birmingham City's proposed move for Mjallby winger Abdoulie Manneh has now broken down following a shock 11th-hour twist



Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή είναι η τρίτη φορά μέσα σε λίγους μήνες που ο Μανέ φτάνει στην πηγή αλλά δεν πίνει νερό. Η αρχή είχε γίνει τον περασμένο Αύγουστο, όταν η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό χάλασε στο παρά πέντε, ενώ παρόμοια κατάληξη είχαν και οι επαφές του με τη Σουόνσι. Πλέον, όπως είναι λογικό, το όνομά του αρχίζει να αποκτά περίεργη φήμη μετά το τρίτο σερί ναυάγιο