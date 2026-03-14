Μπράιτον: Ο Χιούρτζελερ άφησε ξανά εκτός αποστολής τον Κωστούλα και εξήγησε τον λόγο

Ο Μπάμπης Κωστούλας περνάει μια δύσκολη περίοδο στο Μπράιτον, καθώς ο διεθνής επιθετικός έμεινε για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι εκτός αποστολής, χωρίς να αντιμετωπίζει κάποιον τραυματισμό.

Ο Φάμπιαν Χιούρτζελερ είχε δώσει την εξήγησή του για το συγκεκριμένο θέμα, πριν το παιχνίδι με την Άρσεναλ, καθώς τόνισε πως θεωρεί πως ο Κωστούλας πρέπει να δουλεύει περισσότερο στις προπονήσεις εάν θέλει να συμμετέχει στην αποστολή της ομάδας. Είχε τονίσει μάλιστα πως η επιλογή του αυτή είναι ξεκάθαρα λόγω της εικόνας των ποδοσφαιριστών και η μαχητικότητα που βγάζουν στις προπονήσεις.

«Θεωρώ σημαντικό να υπάρχει μια σαφής κουλτούρα στην ομάδα και όλοι πρέπει να συμβάλλουν σε αυτή. Υπάρχουν στιγμές όπου χρειάζεται να δώσουμε στους παίκτες να καταλάβουν τι απαιτώ από αυτούς και τι περιμένω να δείξουν σε κάθε προπόνηση» δήλωσε ο Χιούρτζελερ και συμπλήρωσε επίσης: «Όταν έχουμε τόσο μεγάλη διαθεσιμότητα παικτών, όλοι πρέπει να προπονούνται καθημερινά στο υψηλότερο επίπεδό τους. Την τελευταία εβδομάδα υπήρχαν ένας ή δύο παίκτες που προπονήθηκαν καλύτερα από τον Μπάμπη πριν από τον αγώνα με την Άρσεναλ. Γι’ αυτό και ακολουθώ την αρχή μου και τη φιλοσοφία της ομάδας, γιατί μακροπρόθεσμα η κουλτούρα πάντα επικρατεί».