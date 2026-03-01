Αμερικανίδα μπασκετμπολίστρια της Χάποελ έψαχνε καταφυγιο στην Ιερουσαλήμ εν μέσω βομβαρδισμών (vid)

Η Ντέστινι Λίτλτον είναι Αμερικανίδα παίκτρια της Χάποελ Ιερουσαλήμ, και έζησε μια κατάσταση τρόμου, την οποία και μοιράστηκε στο Instagram.

Η Αμερικανίδα γκάρντ βρέθηκε στο επίκεντρο μιας περιόδου κλιμάκωσης της στρατιωτικής έντασης το Σάββατο μετά τις κοινές επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ σε ιρανικές στρατιωτικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις, ενώ η ίδια περπατούσε στην Ιερουσαλήμ. Η Λίτλτον μοιράστηκε την τραυματική εμπειρία της με διαδοχικά βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, την ώρα που έψαχνε να βρει καταφύγιο για να προστατευτεί. «Προσπαθώ να βρω αυτό το ασφαλές δωμάτιο, αλλά δεν μπορώ να το βρω. Χριστέ μου», ήταν τα λόγια της την ώρα που οι σειρήνες δυνάμωναν και εντόπισε λίγο αργότερα ένα μικρό καταφύγιο οπού δεν έμεινε και πολύ εξηγώντας πως «Αυτό το καταφύγιο όπου μόλις βρισκόμουν χωρούσε πέντε άτομα και αυτό ήταν όλο».

Λίγη ώρα αργότερα η Αμερικανίδα γκαρντ καθησύχασε τους ακολούθους της αναφέροντας πως είναι καλά, με την κατάσταση στην Μέση Ανατολή να βρίσκεται σε «τεντωμένο σκοινί».