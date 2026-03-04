Λήξη συναγερμού με τον Λέμον του Πανιωνίου που εγκλωβίστηκε στο Ντουμπάι - Επιστρέφει στην Αθήνα

Δεν ήταν λίγοι οι αθλητές, που βρέθηκαν στο Ντουμπάι τις προηγούμενες ημέρες, είτε για λόγους αναψυχής, είτε για αγωνιστικές υποχρεώσεις. Ωστόσο, οι πρόσφατες εξελίξεις με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και η απότομη κλιμάκωση των συγκρούσεων με τις εκατέρωθεν επιθέσεις από Ιράν, Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες έφεραν νέα δεδομένα και πολλοί από αυτούς εγκλωβίστηκαν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, βιώνοντας τρομακτικές εμπειρίες.

Ένας εξ αυτών ήταν και ο Στέντμον Λέμον, που αγωνίζεται στον Πανιώνιο. Ο Αμερικανός γκαρντ, εκμεταλλεύτηκε το διήμερο ρεπό της ομάδας και ταξίδεψε για χαλάρωση στο Ντουμπάι, όπου και εγκλωβίστηκε.

Ο 33χρονος μπασκετμπολίστας των «κυανέρυρθων» έζησε δύσκολες στιγμές, όμως όπως ενημέρωσε η διοίκηση του «Ιστορικού», βρήκε τρόπο, μετά από δύο ημέρες, να επιστρέψει στην Αθήνα και αναμένεται στην Ελλάδα, με ανταπόκριση από τη Σλοβενία.

Υπενθυμίζουμε πως λίγες ώρες πριν, η ομάδα νέων του Άρη, η οποία είχε, επίσης εγκλωβιστεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη. Οι νεαροί αθλητές των «κιτρινόμαυρων» και το προπονητικό επιτελείο της ομάδας είχαν ταξιδέψει στο Άμπου Ντάμπι για αγώνες των αναπτυξιακών πρωταθλημάτων της EuroLeague και παρέμειναν εκεί για δύο ημέρες, μέχρι να κατορθώσουν να απεγκλωβιστούν, φτάνοντας αρχικά στην Κωνσταντινούπολη με πτήση τσάρτερ και στη συνέχεια οδικώς στη συμπρωτεύουσα.