Euroleague: Live η αναμέτρηση του Ολυμπιακού απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με ξεκάθαρο στόχο την επιστροφή στις νίκες. Μετά την ήττα στο επεισοδιακό παιχνίδι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που έβαλε τέλος στο θετικό σερί του, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα υποδέχεται τη Βίρτους Μπολόνια στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής της EuroLeague, θέλοντας να διατηρηθεί στις θέσεις που δίνουν πλεονέκτημα έδρας ενόψει των πλέι οφ. Οι «ερυθρόλευκοι» ποντάρουν στην έδρα και τον κόσμο τους, γνωρίζοντας τη σημασία κάθε αποτελέσματος σε αυτό το σημείο της σεζόν.

Δείτε live την αναμέτρηση των «ερυθρόλευκων» απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια