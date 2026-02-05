Παρτιζάν - Παναθηναϊκός AKTOR 78-62: Κατώτερος των περιστάσεων και ήττα με κάτω τα χέρια στη Σερβία

«Ξεχάστηκε» στην Αθήνα και στην τεράστια νίκη απέναντι στη Ρεάλ και το πλήρωσε στη Σερβία ο Παναθηναϊκός. Το «τριφύλλι» έχασε εύκολα από την Παρτιζάν (78-62), στο παιχνίδι της 27ης αγωνιστικής της EuroLeague, παρουσιάζοντας μια πολύ άσχημη εικόνα σχεδόν σε όλο το παιχνίδι. Ο Εργκίν Αταμάν είδε τους παίκτες του να μην έχουν ενέργεια και συγκέντρωση, δεν βρήκε ποτέ λύσεις επιθετικά έχοντας μοναδικό διψήφιο τον Σορτς (21π, 4 ριμπάουντ).

Το ματς

O Εργκίν Αταμάν άρχισε το παιχνίδι με τους Σορτς, Γκραντ, Όσμαν, Χουάντσο και Χολμς, με τον βραχύσωμο γκαρντ να ξεκινά εξαιρετικά το παιχνίδι με πέντε γρήγορους πόντους (5-7, 3'). Παρά το καλό ξεκίνημα του Σορτς, ο Τούρκος τεχνικός έβαλε από νωρίς στο παιχνίδι τον Σλούκα που αμέσως φώναξε παρών ευστοχώντας σε σουτ τριών πόντων για να δώσει προβάδισμα πέντε πόντων στον Παναθηναϊκό (7-12, 5').

Η Παρτιζάν μετά το τηλεοπτικό τάιμ-άουτ «έτρεξε» ένα γρήγορο 7-0, προσπερνώντας προσωρινά πριν απαντήσει με ένα από τα αγαπημένα του σουτ μέσης απόστασης ο Γκραντ. Καλάθης και Οσετκόφσκι πρόσθεσαν 4 πόντους στο κλείσιμο του δεκαλέπτου, το οποίο η ομάδα του Πεναρόγια ολοκλήρωσε στο +1 (20-19, 10').

Ο Φαρίντ με ένα δύσκολο επιθετικό ριμπάουντ έβαλε ένα ακόμα πιο δύσκολο καλάθι, διατηρώντας σε απόσταση βολής το «τριφύλλι». Ο Μήτογλου μπήκε ζεστός στο παρκέ, δίνοντας σημαντικές λύσεις στην επίθεση του Παναθηναϊκού, που αμυντικά δεν είχε βρει λύσεις. Ο Πέιν με τετράποντο μετά από φάουλ του Τολιόπουλου σε προσπάθεια για τρεις έδωσε νέο προβάδισμα στην Παρτιζάν, που με ένα 8-0 σερί πήρε προβάδισμα έξι πόντων (36-30, 17').

HOW?!



Look at that heart and hustle from Osetkowski ending with a Payne BUCKET! @PartizanBC showing how much heart matters pic.twitter.com/dm9JVbQ53z — EuroLeague (@EuroLeague) February 5, 2026

Ο Γκριγκόνις με εύστοχο τρίποντο έκοψε για λίγο την φόρα των Σέρβων, που είχαν βρει τον τρόπο να περιορίσουν τους «πράσινους» επιθετικά. Ο Οσετκόφκι με 5 σερί πόντους έδωσε διψήφια διαφορά στην ομάδα του, την ώρα που οι παίκτες του Αταμάν έμοιαζαν να μην έχουν ενέργεια να «ματσάρουν» τον ρυθμό της Παρτιζάν (43-33, 19'). Οι εύστοχές βολές του Πέιν και το άστοχο μακρινό σουτ του Γκραντ στο τέλος του πρώτου μέρους, έστειλαν τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια με σαφές προβάδισμα για τους γηπεδούχους. Σκορ ημιχρόνου 45-33.

Τα πράγματα δεν βελτιώθηκαν καθόλου στο 3ο δεκάλεπτο. Αντίθετα, η κακή άμυνα και τα εύκολα λάθη επέτρεψαν στην Παρτιζάν να ανεβάσει στο +17 τη διαφορά, με τον Πέιν και τον Μπράουν να σκοράρουν διαρκώς ανενόχλητοι απέναντι στον αγνώριστο Παναθηναϊκό. Ο Μπόνγκα με κάρφωμα μετά την εξαιρετική πάσα του καλάθι συνέχισε να ανοίγει την «ψαλίδα», σε ένα παιχνίδι που άρχισε να γίνεται εφιάλτης για το «τριφύλλι».

Ο Σορτς με μια προσωπική προσπάθεια αντεπίθεσης μείωσε προσωρινά το σκορ κάτω από τους 20, όντας ουσιαστικά η μοναδική αξιόπιστη λύση στην άκρως προβληματική επίθεση του Παναθηναϊκού. Η αστοχία της Παρτιζάν δεν συνοδεύτηκε από κάτι καλύτερο από τους «πράσινους», με το τελευταίο διάστημα του αγώνα να αποκτά διαδικαστικό χαρακτήρα.

Τα δεκάλεπτα: 20-19, 45-33, 66-42, 78-62.