Η βαθμολογία της Euroleague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού AKTOR στο Βελιγράδι

Δείτε πως διαμορφώνεται η βαθμολογία της Euroleague μετά την εκτός έδρας ήττα του Παναθηναϊκού AKTOR από την Παρτιζάν.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

«Ξεχάστηκε» στην Αθήνα και στην τεράστια νίκη απέναντι στη Ρεάλ και το πλήρωσε στη Σερβία ο Παναθηναϊκός. Το «τριφύλλι»έχασε εύκολα από την Παρτιζάν (78-62),στο παιχνίδι της 27ης αγωνιστικής της EuroLeague, παρουσιάζοντας μια πολύ άσχημη εικόνα σχεδόν σε όλο το παιχνίδι. Ο Εργκίν Αταμάν είδε τους παίκτες του να μην έχουν ενέργεια και συγκέντρωση, δεν βρήκε ποτέ λύσεις επιθετικά έχοντας μοναδικό διψήφιο τον Σορτς (21π, 4 ριμπάουντ).

Η βαθμολογία:

Οι βαθμολογίες παρέχονται από το Sofascore

