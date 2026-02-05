Η βαθμολογία της Euroleague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού AKTOR στο Βελιγράδι

«Ξεχάστηκε» στην Αθήνα και στην τεράστια νίκη απέναντι στη Ρεάλ και το πλήρωσε στη Σερβία ο Παναθηναϊκός. Το «τριφύλλι»έχασε εύκολα από την Παρτιζάν (78-62),στο παιχνίδι της 27ης αγωνιστικής της EuroLeague, παρουσιάζοντας μια πολύ άσχημη εικόνα σχεδόν σε όλο το παιχνίδι. Ο Εργκίν Αταμάν είδε τους παίκτες του να μην έχουν ενέργεια και συγκέντρωση, δεν βρήκε ποτέ λύσεις επιθετικά έχοντας μοναδικό διψήφιο τον Σορτς (21π, 4 ριμπάουντ).



Η βαθμολογία: