Ο Αντετοκούνμπο μένει, αλλά η παραμονή του στους Μπάκς μπορεί να σημαίνει πρόωρο τέλος στη δράση

Το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο αποτέλεσε ένα από τα πιο καυτά θέματα στο NBA, με τα σενάρια παραμονής του και αυτή τη χρονιά στους Μιλγουόκι Μπακς να επικρατούν.

Σύμφωνα με ανάλυση που μεταφέρθηκε από αμερικανικά media, το πιο πιθανό σενάριο αυτή τη στιγμή είναι ο «Greek Freak» να παραμείνει στο ρόστερ των Μπακς τουλάχιστον μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται κανονικά.

Όπως εξηγεί ο έγκυρος NBA insider Μπράιαν Γουίντχορστ, αν δεν υπάρξει ανταλλαγή μέχρι την trade deadline, οι Μπακς ενδέχεται να επιλέξουν μια πιο συντηρητική στρατηγική, να θέσουν δηλαδή τον Γιάννη εκτός αγωνιστικής δράσης για το υπόλοιπο της χρονιάς. Στόχος μιας τέτοιας απόφασης θα είναι η προστασία της υγείας του σταρ τους, αλλά και η διαφύλαξη της αξίας του ενόψει του μέλλοντος.

Brian Windhorst expects the Bucks to shut down Giannis Antetokounmpo for the season if he isn’t traded today.



(🎥 @FirstTake / h/t @HeatCulture13 )



pic.twitter.com/MvbqI7QJ8n — NBACentral (@TheDunkCentral) February 5, 2026

«Η εκτίμησή μου είναι ότι οι Μπακς θα απενεργοποιήσουν τον Γιάννη και δεν θα τον χρησιμοποιήσουν για το υπόλοιπο της σεζόν ή σχεδόν για όλη τη σεζόν, καθώς το μέλλον τους πλέον εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το ντραφτ πικ τους και από το να αποφύγει ο Γιάννης έναν τραυματισμό», ανέφερε ο Γουίντχορστ στην εκπομπή «First Take» του ESPN.

Η λογική πίσω από αυτό το σενάριο είναι ξεκάθαρη. Αν το Μιλγουόκι κρίνει ότι δεν μπορεί να διεκδικήσει ρεαλιστικά τον τίτλο φέτος, τότε δεν υπάρχει λόγος να ρισκάρει την επιβάρυνση ή έναν σοβαρό τραυματισμό του κορυφαίου παίκτη του.

Από την πλευρά του, ο Αντετοκούνμπο δεν έχει κλείσει καμία πόρτα. Έχει δείξει ότι θέλει να βρίσκεται σε ένα περιβάλλον που διεκδικεί τίτλους, χωρίς όμως να πιέζει δημόσια καταστάσεις. Αυτό κρατά την υπόθεση σε μια λεπτή ισορροπία, με την επόμενη περίοδο να είναι καθοριστική τόσο για τον ίδιο όσο και για το μέλλον των Μπακς.