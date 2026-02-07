NBA: Ο Πόρτερ Τζούνιορ οδήγησε τους Μπακς σε νίκη επί των Πέισερς

Τις τρεις διαδοχικές νίκες έφτασαν οι Μιλγουόκι Μπακς. Η ομάδα του Ντοκ Ρίβερς επικράτησε 105-99 των Ιντιάνα Πέισερς. Το Μιλγουόκι αγωνίστηκε ξανά χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος έμεινε εκτός για έκτο συνεχόμενο παιχνίδι λόγω θλάσης στη δεξιά γάμπα.

Η απουσία του έχει αφήσει έντονο αποτύπωμα στη σεζόν, καθώς οι Μπακς μετρούν 15–15 με τον σούπερ σταρ τους και 6–14 χωρίς αυτόν. Εκτός έμεινε και ο Κάιλ Κούζμα λόγω ενοχλήσεων στη γάμπα. Από την πλευρά της Ιντιάνα, οι νεοαποκτηθέντες Ίβιτσα Ζούμπατς και Κόμπι Μπράουν δεν χρησιμοποιήθηκαν, με τον Ρικ Καρλάιλ να εκτιμά ότι το ντεμπούτο τους θα γίνει το νωρίτερο την Τρίτη στη Νέα Υόρκη, ενώ ο Ζούμπατς παραμένει αμφίβολος λόγω τραυματισμού στον αστράγαλο.

Η ομάδα του Μιλγουόκι έχει ρεκόρ 21 νίκες και 29 ήττες, ενώ εκείνη της Ιντιάνα είναι στις 13 νίκες και 39 ήττες. Οι Μπακς είχαν μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κέβιν Πόρτερ με 23 πόντους, 7 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Ακολούθησε ο Ράιαν Ρόλινς με 22 πόντους, 4 ριμπάουντ κι 4 ασίστ. Ο Άντριου Νιούμπαρντ ήταν πρώτος σκόρερ των Πέισερς με 22 πόντους, 2 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Οι Μπακς έδειχναν να έχουν τον έλεγχο όταν προηγήθηκαν 89-69 εννέα λεπτά πριν το τέλος του αγώνα. Ωστόσο, οι Πέισερς μπήκαν ξανά στη διεκδίκηση της νίκη με ένα σερί 15-0 στα επόμενα τέσσερα λεπτά.



Ωστόσο, το τρίποντο του Μπεν Σέπαρντ που θα μείωνε τη διαφορά στη μία κατοχή δεν βρήκε στόχο. Η ομάδα του Μιλγουόκι βρήκε την ευκαιρία για δικό σερί 7-0 και καθάρισε την υπόθεση νίκη. Οι Πέισερς συνεχίζουν την Κυριακή στο Τορόντο, ενώ οι Μπακς ταξιδεύουν στο Ορλάντο για τον αγώνα της Δευτέρας.

Τα δωδεκάλεπτα: 23-29, 54-47, 83-66, 105-99

Οι Πίστονς επικράτησαν των Νικς, μεγάλη ανατροπή για τους Σέλτικς

Στα άλλα παιχνίδια που διεξήχθησαν χθες το βράδυ, οι Ντιτρόιτ Πίστονς επικράτησαν 118-80 των Νιου Γιορκ Νικς τελειώνοντας το σερί οκτώ νικών που μετρούσε η ομάδα της Νέας Υόρκης. Η ομάδα του Τζέι Μπι Μπίκερστεφ ανέβηκε στο 38-13 ενώ εκείνη του Μάικ Μπράουν υποχώρησε στο 33-19.



Μεγάλη εμφάνιση για τους νικητές έκανε ο Ντάνις Τζένκινς με 18 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Ο Αϊζάια Στιούαρτ τελείωσε τον αγώνα με 15 πόντους και 3 ριμπάουντ.

Επισης, σπουδαία ανατροπή έκαναν οι Μπόστον Σέλτικς, που επικράτησαν 98-86 των Μαϊάμι Χιτ. Η ομάδα του Τζο Ματσούλα βρέθηκε να χάνει με 20 πόντους στο τέλος του δεύτερου δωδεκάλεπτου.



Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Τζέιλεν Μπράουν με 29 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Ο Πέιτον Πρίτσαρντ τελείωσε το ματς με 24 πόντους, 1 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Οι Χιτ είχαν πρώτο σκόρερ τον Άντριου Γουίγκινς με 26 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Τα αποτελέσματα της βραδιάς



Σέλτικς - Χιτ 98-96



Πίστονς - Νικς 118-80



Μπακς - Πέισερς 105-99



Τίμπεργουλβς - Πέλικανς 115-119



Μπλέιζερς - Γκρίζλις 135-115



Κινγκς - Κλίπερς 111-114