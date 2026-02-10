ΝΒΑ: Οι Μάτζικ έκοψαν το σερί των Μπακς με εκρηκτικό δεύτερο ημίχρονο

Τέλος στο σερί των τριών νικών των Μπακς έδωσαν οι Μάτζικ, που επικράτησαν με 118-99 στο Ορλάντο, ανεβαίνοντας στο 28-24. Αντίθετα, η ομάδα του Ντοκ Ρίβερς υποχώρησε στο 22-30, πληρώνοντας τα πολλά λάθη και την κακή εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο.

Ο Άντονι Μπλακ ήταν ασταμάτητος με 26 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ, αποτελώντας τον βασικό εκφραστή της επιθετικής υπεροχής των γηπεδούχων. Σημαντική βοήθεια πρόσφερε και ο Ντέσμοντ Μπέιν με 25 πόντους, 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Ιδιαίτερη στιγμή για το Ορλάντο αποτέλεσε η επιστροφή του Φραντς Βάγκνερ. Ο Γερμανός φόργουορντ αγωνίστηκε για 17 λεπτά, σημειώνοντας 14 πόντους και μαζεύοντας 5 ριμπάουντ, δείχνοντας πως βρίσκει ξανά ρυθμό μετά την απουσία του.

Για τους Μπακς, ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ έκανε ό,τι μπορούσε με 28 πόντους και 7 ασίστ, όμως τα 20 λάθη και οι 67 πόντοι που δέχτηκαν στο δεύτερο ημίχρονο αποδείχθηκαν καταδικαστικοί. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απουσίασε για ακόμη ένα παιχνίδι λόγω θλάσης στη γάμπα.

Το παιχνίδι κρίθηκε ουσιαστικά στο φινάλε της τρίτης περιόδου, όταν ο Μο Βάγκνερ πέτυχε δύο τρίποντα, ο Φραντς Βάγκνερ πρόσθεσε ακόμη ένα και ο Τζέις Ρίτσαρντσον άλλο ένα, εκτοξεύοντας τη διαφορά στο 87-72. Στην τέταρτη περίοδο, η ψαλίδα άνοιξε μέχρι και τους 20 πόντους.

Καθοριστική ήταν η μεταμόρφωση των Μάτζικ από τα 6,75 μ.: από 4/21 (19%) στο πρώτο ημίχρονο, ανέβασαν τα ποσοστά τους σε 10/21 (48%) στο δεύτερο.

Για το Μιλγουόκι, ο Καμ Τόμας που υπέγραψε την Κυριακή αγωνίστηκε 13 λεπτά και σημείωσε 4 πόντους, ενώ στο Ορλάντο ο Τζεβόν Κάρτερ πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στα τελευταία τέσσερα λεπτά.



Δωδεκάλεπτα: 27-22, 51-54, 87-74, 118-99