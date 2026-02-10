NBA: Σύρραξη με γροθιές και τέσσερις αποβολές στον αγώνα Χόρνετς-Πίστονς

Ξέφυγε εντελώς η κατάσταση στο Χόρνετς - Πίστονς. Στην τρίτη περίοδο, ένα φάουλ του Ντιαμπατέ στον Ντούρεν ήταν αρκετό για να «ανάψει τα αίματα». Ο σέντερ της ομάδας του Ντιτρόιτ ζήτησε τον λόγο και απώθησε τον Γάλλο φόργουορντ.

Ο τελευταίος έγινε έξαλλος και πήγε να γρονθοκοπήσει τον αντίπαλό του. Άνθρωποι της ομάδας του μάταια προσπαθούσαν να τον συγκρατήσουν. Στο επεισόδιο ενεπλάκησαν και ο Μάιλς Μπρίτζες, που έριξε γροθιά στο στήθος του Ντούρεν, με τον Αϊζέια Στιούαρτ να μπαίνει από τον πάγκο και να πιάνεται στα χέρια με τον Μπρίτζες!

Οι Ντιαμπατέ, Μπρίτζες, Ντούρεν και Στιούαρτ αποβλήθηκαν.