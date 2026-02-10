Η νίκη της ζωής του: Ο Νίκολα Τόπιτς επέστρεψε στα παρκέ μετά τη μάχη με τον καρκίνο

Ο Νίκολα Τόπιτς επέστρεψε στους αγωνιστικούς χώρους, λίγους μήνες μετά τη διάγνωση με καρκίνο των όρχεων που του άλλαξε τη ζωή. Ο νεαρός Σέρβος γκαρντ, ιδιοκτησία των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, αγωνίστηκε με τη φανέλα των Οκλαχόμα Σίτι Μπλου στη G League και συνέβαλε στη νίκη με 137-135 στην παράταση απέναντι στους Sioux Falls Skyforce.



Σε 16 λεπτά συμμετοχής, ο Τόπιτς μέτρησε 7 πόντους και 7 ασίστ, σε μια εμφάνιση που είχε περισσότερο συμβολικό παρά αγωνιστικό βάρος, καθώς σηματοδότησε την επιστροφή του στο μπάσκετ έπειτα από έναν μακρύ και δύσκολο δρόμο αποκατάστασης και θεραπειών.



Ο προπονητής των Θάντερ, Μαρκ Ντεϊνό, μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον 20χρονο Σέρβο, τονίζοντας τη σημασία της επιστροφής του όχι μόνο αγωνιστικά, αλλά και ψυχολογικά.



«Είμαστε όλοι συλλογικά ενθουσιασμένοι που επέστρεψε στο μπάσκετ», δήλωσε ο τεχνικός των πρωταθλητών του NBA. «Ξέρω πόσο πολύ του είχε λείψει και το πόσο σημαντικό είναι για εκείνον, σε ψυχολογικό επίπεδο, να ξαναβρεί την αυτοπεποίθησή του».

Nikola Topić with two quick assists ⚡️ pic.twitter.com/YHOiiWgV7g — OKC BLUE (@okcblue) February 10, 2026





Ο Ντεϊνό στάθηκε ιδιαίτερα στον χαρακτήρα και την ψυχική δύναμη του Τόπιτς, περιγράφοντας την πορεία του ως ένα πραγματικό επίτευγμα ζωής.



«Δεν έχω λόγια να περιγράψω τον άνθρωπο, την ψυχική του σκληράδα, την ωριμότητα και την ανθεκτικότητά του. Δεν έχει παίξει πολύ μπάσκετ τα τελευταία δύο χρόνια και, μετά από ένα πρόγραμμα αποκατάστασης ενός έτους, ήρθε μια απροσδόκητη διάγνωση. Υποβλήθηκε σε τρεις κύκλους χημειοθεραπείας. Το να επιστρέψει στο γήπεδο μετά από όλα αυτά είναι απλώς ένα απίστευτο επίτευγμα».



Ο Τόπιτς είχε επιλεγεί στη 12η θέση του NBA Draft από τους Θάντερ, ωστόσο δεν πρόλαβε να αγωνιστεί, καθώς υπέστη ρήξη χιαστού. Παρότι συμμετείχε στην καλοκαιρινή προετοιμασία της ομάδας, λίγο αργότερα διαγνώστηκε με καρκίνο στους όρχεις και χρειάστηκε να υποβληθεί σε χημειοθεραπείες.



Η επιστροφή του στο παρκέ αποτελεί ήδη τη μεγαλύτερη νίκη της καριέρας του και ίσως το σημαντικότερο κεφάλαιο της ζωής του μέχρι σήμερα.