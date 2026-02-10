Παναθηναϊκός: Πένθος για τον Αταμάν - Έφυγε από τη ζωή η μητέρα του

Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του Εργκίν Αταμάν, καθώς, όπως έγινε γνωστό το πρωί της Τρίτης (10/2), έχασε τη μητέρα του.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR μόλις λίγα λεπτά αφότου έγινε γνωστή η είδηση προχώρησε σε ανακοίνωση εκφράζοντας τα θερμά της συλλυπητήρια στον προπονητή της.

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στον Εργκίν Αταμάν για την απώλεια της πολυαγαπημένης του μητέρας, Γκιουλτέν. Στεκόμαστε στο πλευρό του προπονητή μας και σύσσωμης της οικογένειάς του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», αναφέρεται συγκεκριμένα.

Παράλληλα, η ομοσπονδία της Τουρκίας εξέδωσε επίσης συλλυπητήρια ανακοίνωση για την απώλεια του προπονητή του «τριφυλλιού».

«Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο της Γκιουλτέν Αταμάν, μητέρας του προπονητή της Εθνικής Ανδρών, Εργκίν Αταμάν. Η Τουρκική Ομοσπονδία Μπάσκετ εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους της εκλιπούσας και προσεύχεται ο Θεός να της δώσει το έλεος», αναφέρει η ανακοίνωση.

Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε και η Αναντολού Εφές. «Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο της Γκιουλτέν Αταμάν, μητέρας του πρώην προπονητή μας και νυν προπονητή της Εθνικής Ομάδας, κ. Εργκίν Αταμάν. Προσευχόμαστε ο Θεός να δώσει έλεος στην εκλιπούσα και εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας και τις προσευχές μας για δύναμη στην οικογένεια Αταμάν», σημειώνεται σχετικά.