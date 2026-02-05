Παναθηναϊκός: Νέο «χτύπημα» Γιαννακόπουλου στο Instagram για τις... μεταγραφές

Την έντονη απογοήτευσή του για την εξέλιξη των μεταγραφικών υποθέσεων στον Παναθηναϊκό εξέφρασε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μέσω ανάρτησης σε Instagram Story.



Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στάθηκε στο γεγονός ότι οι κινήσεις που ήθελε να «τρέξει» το τελευταίο διάστημα δεν προχώρησαν, κάνοντας λόγο για κακοτυχία που έχει πλήξει την ομάδα στο μεταγραφικό παζάρι.



Αφορμή στάθηκε η υπόθεση του Γκέρσον Γιαμπουσέλε, ο οποίος, όπως όλα δείχνουν, θα παραμείνει στο NBA, καθώς οι Σικάγο Μπουλς τον υπολογίζουν κανονικά στο ρόστερ τους. Ο Παναθηναϊκός παρακολουθούσε στενά την περίπτωσή του, με την προσδοκία να μείνει ελεύθερος, κάτι που τελικά δεν φαίνεται να συμβαίνει.



Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τοποθετήθηκε δημόσια, εκφράζοντας με χαρακτηριστικό τρόπο την αγανάκτησή του για τις εξελίξεις, αναφερόμενος – σε χαλαρό τόνο – σε διάλογο με τον… γάτο του, τονίζοντας πως δύο μεταγραφικές υποθέσεις που θεωρούνταν εφικτές κατέληξαν να «ναυαγήσουν».

Ο Ισχυρός Άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός που περίμενε στη γωνία να μείνει ο Γάλλος ελεύθερος, τοποθετήθηκε δημοσίως και τόνισε μέσω του επίσημου λογαριασμού του στο Instagram πως «τι γκίνια είναι αυτή που τρώμε ρε συ. Δύο στις δύο υπογραφές τις έχουμε βάλει στον κ@@@@ μας», απευθυνόμενος στον γάτο του.