Live η εκτός έδρας αναμέτρηση του Παναθηναϊκού στη Σερβία με τη Παρτιζάν για τη EuroLeague

Ο Παναθηναϊκός έδειξε χαρακτήρα και επέστρεψε δυναμικά, «κλέβοντας» τη νίκη απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, παρά τις απουσίες, τη γκρίνια και το βαρύ κλίμα που είχε διαμορφωθεί γύρω από την ομάδα. Πλέον, οι «πράσινοι» στρέφουν την προσοχή τους στο Βελιγράδι, όπου αντιμετωπίζουν την Παρτιζάν για την 27η αγωνιστική της Euroleague.

Το σύνολο του Εργκίν Αταμάν θέλει πάση θυσία το «διπλό», προκειμένου να πατήσει στα υψηλότερα στρώματα της βαθμολογίας και να εδραιωθεί στις θέσεις που προσφέρουν πλεονέκτημα έδρας ενόψει των playoffs.

