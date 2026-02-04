Παναθηναϊκός: Ο Σλούκας το… άρχισε, ο Γκραντ το τελείωσε και ο διακόπτης µπορεί να γυρίσει

118 χρόνια ιστορίας «έπαιξαν» στο glass floor του καυτού Telekom Center Athens απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Μαζί τους, πρωταγωνίστησε όπως συνηθίζει σε µατς ζωής και θανάτου ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, Κώστας Ʃλούκας, έχοντας στο τέλος µαζί του σε αυτό το αδιανόητο µατς τον Τζέριαν Γκραντ. Αυτός «σκότωσε» τη Βασίλισσα και έδωσε… σφυγµό στο «τριφύλλι» µε ένα αδιανόητο buzzer beater σουτ, ξυπνώντας σε όλους µνήµες Πριγκιπάτου.

Νίκη ψυχολογίας, ανάσα βαθµολογικά στη µάχη για το πλεονέκτηµα έδρας και πολλά ακόµα κέρδη µπορείς να εντοπίσεις σε αυτό το παιχνίδι. Το σηµαντικότερο από όλα όµως είναι η αντίδραση. Αυτή που δεν έχουµε δει από τον Παναθηναϊκό ως τώρα. Αυτή που έπρεπε να βγάλει σε ένα διάστηµα που η εσωστρέφεια και η πίεση στους παίκτες και ιδίως στο πρόσωπο του Εργκίν Αταµάν. Χωρίς τον αρχισκόρερ του (Ναν), µε σταθερά απόντα τον σηµαντικότερο του σέντερ εδώ και πολύ καιρό (Λεσόρ), µε την ψυχολογία στα τάρταρα µετά την σοκαριστική ήττα

από τον Αρη στο πρωτάθληµα.

Η δεύτερη νιότη του Ʃλούκα και ο… bad boy Γκραντ



Πρωτεργάτης της µεγάλης αυτής βραδιάς ήταν -όπως συνηθίζει άλλωστε- ο Κώστας Ʃλούκας. Αυτός έδωσε το σύνθηµα όταν οι «πράσινοι» ξεκίνησαν άσχηµα την αναµέτρηση. Κράτησε κοντά το σκορ, έβαλε κρίσιµα καλάθια και δύσκολα λέι-απ απέναντι σε αντιπάλους κατά πολύ ψηλότερους του και έδειξε ξανά πως στα δύσκολα θα είναι πάντα παρών, ακόµα και αν τα χρόνια περνάνε. Τελείωσε το παιχνίδι µε 22 πόντους, 2 ριµπάουντ και 3 ασίστ, παραµένοντας στο παρκέ για 29 λεπτά στα 36 του χρόνια! Δεν θα ήταν υπερβολή να πούµε πως ο αρχηγός του «τριφυλλιού» βιώνει µια δεύτερη νιότη, όντας φέτος εκ των σταθερότερων παικτών της οµάδας, αγνοώντας τον χρόνο και δείχνοντας πως δεν τον… αγγίζει καν.

Μαζί του, ο Τζέριαν Γκραντ έβαλε τη δική του πινελιά στο τέλος, µια πινελιά που µπορεί κάλλιστα να αποδειχτεί turning point για τον Παναθηναϊκό. Τέτοια αποτελέσµατα είναι από µόνα τους αρκετά για να γυρίσουν τον διακόπτη µιας ολόκληρης σεζόν και αυτή την ευκαιρία δεν πρέπει να την αφήσει σε καµία περίπτωση ο Αταµάν και οι παίκτες του. Πριν από δύο χρόνια στο Πριγκιπάτο, µε εκείνο το επικό τρίποντο του Γκριγκόνις στην εκπνοή του αγώνα είχε πέτυχε ακριβώς αυτό. Μια νίκη που του άλλαξε ριζικά την σεζόν, αφού στο τέλος της είχε πανηγυρίσει την επιστροφή στην κορυφή της EuroLeague και την κατάκτηση του πρωταθλήµατος.

Jerian Grant sinks the GAME-WINNER in a thriller against Real Madrid 😳🔥 pic.twitter.com/Yb5RoaR12g — BasketNews (@BasketNews_com) February 3, 2026

Ο τρόπος που έζησαν άπαντες στο τέλος τη νίκη µε το κρεµασµένο σουτ του Γκραντ δείχνει πόση πίεση υπήρχε το τελευταίο διάστηµα στην οµάδα και πόσο πολύ ήθελαν όλοι να πάρουν ένα µεγάλο αποτέλεσµα την ηµέρα των γενεθλίων του συλλόγου. Όπως και να έχει, ακόµα δεν πέτυχε τίποτα ο Παναθηναϊκός και δεν πρεπει να παρασυρθεί κανείς από αυτό το βράδυ «αντίδρασης» απέναντι στη Ρεάλ. Ακολουθεί η εκτός έδρας αναµέτρηση µε την Παρτιζάν στη Ʃερβία (5/2, 21:30), για να ολοκληρωθεί ονειρικά η ψυχολογικά δυσκολότερη -µέχρι την επόµενη διαβολοβδοµάδα για τους «πράσινους»…