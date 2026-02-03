Παναθηναϊκός: Το απίθανο buzzer beater του Γκραντ που «ξέρανε» τη Ρεάλ Μαδρίτης (vid)

Και στο τέλος νικάει... ο Παναθηναϊκός του Γκραντ. Ο γκαρντ των «πρασίνων» με ένα τρομερής δυσκολίας καλάθι, στο φινάλε της αναμέτρησης, έδωσε τη νίκη στην ομάδα του Εργκίν Αταμάν και ουσιαστικά έβγαλε το «τριφύλλι» από την εσωστρέφεια, λόγω των τελευταίων αρνητικών αποτελεσμάτων.

Ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στο παιχνίδι κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης και με ένα μεγάλο σουτ 2,3'' πριν από το τέλος χάρισε τη νίκη στο τριφύλλι, μέσα σε αποθέωση στο κατάμεστο Telekom Center Athens.