Ολυμπιακός: Η κατάρα των Εμιράτων και η χαμένη ευκαιρία για ένα επικό «ριφιφί»

Όπως φαίνεται τα Εμιράτα... δεν πηγαίνουν στον Ολυμπιακό που μετά την πικρή ανάμνηση του Final-4, δε κατάφερε να νικήσει την πρωτάρα Dubai BC (108-98), παρά το γεγονός πως ο Φουρνιέ έδωσε... δεύτερη ευκαιρία στην ομάδα του και την οδήγησε στη παράταση.,

Οι Άραβες είχαν πολυφωνία, είχαν έναν εκπληκτικό Καμπεγκέλε, ωστόσο χρειάστηκαν πολλά για να πάρουν τη νίκη από τον κακό εαυτό των «ερυθρόλευκων»...

Γρήγορο τέμπο, ατομικό ταλέντο και λάθη

Η Dubai BC έκανε το παιχνίδι της. Κι αυτό γιατί την άφησε ο Ολυμπιακός να το κάνει. Γρήγορες επιθέσεις, βασισμένες κυρίως στο ατομικό ταλέντο παικτών όπως ο Αβράμοβιτς, ο Μπέικον και ο Ράιτ, αλλά και έξυπνο διάβασμα στη ρακέτα, με τον Καμπεγκέλε να κάνει... πάρτι.

Είτε βρισκόταν ο Μιλουτίνοφ στο παρκέ, είτε ο Τζόουνς, κανένας δε βρήκε λύση απέναντι στον άλλοτε παίκτη της ΑΕΚ. Οι Πειραιώτες είχαν στο πρώτο ημίχρονο 10-10 σε αναλογία λαθών/ασίστ και την ίδια ώρα οι γηπεδούχοι είχαν μόλις 3 λάθη για 14 ασίστ. Το γεγονός πως η διαφορά στην ανάπαυλα ήταν στους 12 πόντους (52-40), αποτελεί κυρίως προϊόν των εμπνέυσεων του Ντόρσεϊ στην επίθεση. Ήταν αξιοσημείωτος ο τρόπος που όλοι οι γκαρντ της Dubai, μάρκαραν επί 45 λεπτά την περιφέρεια των φιλοξενούμενων.

Το παράδοξο της τρίτης περιόδου, ο Φουρνιέ και το πεντάλεπτο... φάντασμα

Οι «ερυθρόλευκοι», στα περισσότερα ματς αρχίζουν καλά και παθαίνουν... μπλακ άουτ στη τρίτη περίοδο. Το ακριβώς αντίθετο συνέβη στα Εμιράτα. Μόλις έσφιξε την άμυνα του, ανάγκασε τον αντίπαλο σε 5 λάθη, οργανώθηκε καλύτερα στην επίθεση (6 ασίστ για ένα λάθος), βρήκε 8/11 δίποντα και πλησίασε στις δυο κατοχές (74-70).

Στη τέταρτη περίοδο ο Ολυμπιακός... νίκησε χάνοντας. Κι αυτό γιατί ναι μεν βρήκε μεγάλο buzzer από τον Φουρνιέ, αλλά και 5 συνεχόμενους πόντους από τον Πίτερς που έστειλαν το ματς στη παράταση, όμως τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά, αν δεν είχε συμπληρώσει τα ομαδικά του φάουλ από το πρώτο δίλεπτο. Η Dubai BC εκτελούσε βολές, τόσο πριν τα συμπληρώσει ο Ολυμπιακός, όσο και αφού τα συμπλήρωσε.

Δείγμα της χαμηλής συγκέντρωσης που κόστισε ακόμη περισσότερο στη παράταση. Στο έξτρα πεντάλεπτο, ο Ολυμπιακός, με εξαίρεση ένα τρίποντο του Γουόκαπ (95-98)... παρακολουθούσε το παιχνίδι. Τα κοντινά floater δε μπήκαν, η άμυνα ήταν αποδιοργανωμένη και με έλλειψη ενέργειας και ο Καμπεγκέλε που είναι elite παίκτης της Euroleague (και θα μπορούσε να παίζει οπουδήποτε) έσβησε κάθε όνειρο για ανατροπή.