ΑΕΚ: Η Ένωση έκανε το 3/3 απέναντι στην Τόφας (90-93) και φουλάρει για πρωτιά στο BCL

Η ΑΕΚ δεν λυγίζει και δεν σταματάει πουθενά. Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα, παρ' ότι βρέθηκε στο -11 στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου, κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση κόντρα στην Τόφας και παρά το γεγονός πως έχασε σουτ νίκης στην εκπνοή της κανονικής διάρκειας, βρήκε μεγάλα σουτ στην παράταση και έφτασε σε πολύ μεγάλη νίκη. Έτσι, ανέβηκε στο 3-0 και παραμένει μόνη στην κορυφή του ομίλου.

Η Τόφας μπήκε καλύτερα στο ξεκίνημα του αγώνα και με τους Πέρεθ και Μπλαζεβιτς μπήκε σε θέση οδηγού (6-3, 2'). Τα τρίποντα αποτέλεσαν όπλο της ΑΕΚ, με τους Φλιώνη και Μπάρτλεϊ να φέρνουν την ομάδα τους μπροστά στο σκορ (11-14, 5'). Η ΑΕΚ συνέχισε να βρίσκει λύσεις στην περιφέρεια με τον Γκρέι, ενώ και ο Λεκαβίτσιους μπήκε στην εξίσωση για το +4 (18-22, 8'). Ο Τζέιμς Νάναλι μπήκε στην εξίσωση και ανέβασε τη διαφορά για την Ένωση (18-27, 9'). Ο Κιντ κάρφωσε και έγραψε το 20-27, σκορ με το οποίο έκλεισε η πρώτη περίοδος.

Ένα 5-0 από Κιντ και Μπεσόν έφεραν το παιχνίδι στα ίσα (27-27, 12'), σε ένα διάστημα που η ΑΕΚ δεν είχε καθόλου καλές επιλογές στην επίθεση. O Σκορδίλης έδωσε ανάσα στην ΑΕΚ, αλλά η Τόφας είχε το μομέντουμ και με Φλόιντ-Ουάιλι πέρασε μπροστά (35-30, 14'). Η ΑΕΚ αντέδρασε και κατάφερε να μειώσει με μπροστάρη τον Γκρέι (37-34, 16'). Η Τόφας δεν άφησε την Ένωση να πλησιάσει περισσότερο, με τον Φλόιντ να στέλνει την ομάδα του στο +7 (41-34, 17'). Η ΑΕΚ έβγαλε αντίδραση και με μπροστάρη τον Μπάρτλεϊ κατάφερε να μειώσει (43-40, 18'). Ο Μπλάζεβιτς με 1/2 βολές έγραψε το 44-40, με τον Φλιώνη να σκοράρει στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου για το 44-42.

Μπάρτλεϊ και Νάνανλι έδωσαν λύσεις στην ΑΕΚ και η Ένωση μπήκε σε θέση οδηγού στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους (45-49, 22'). Η Τόφας απάντησε με τον Ουάιλι και τον Μπλάζεβιτς (52-49, 24'). Η ΑΕΚ δεν έχασε την επαφή της με το σκορ, χάρη στον Γκρέι (54-53, 26'). Ο Μπράουν ισοφάρισε προσωρινά, αλλά η Τόφας χτύπησε κοντά στο καλάθι με τον Σαϋμπίρ (58-54, 29'). Το +4 των Τούρκων έμεινε έως το τέλος του δεκαλέπτου.

Η Τόφας μπήκε με διάθεση να επιβάλλει το παιχνίδι της και με τον Κιντ έχτισε διαφορά (62-54, 31'). Οι Τούρκοι συνέχισαν να σημαδεύουν τον Σκορδίλη στην άμυνα και η διαφορά ανέβηκε σε διψήφια επίπεδα (65-54). Η ΑΕΚ έδειξε σημάδια αντίδρασης κα μείωσε με Λεκαβίτσιους και Γκρέι (65-59, 32'). Η ΑΕΚ συνέχισε στην ίδια ένταση και με τους Μπράουν-Χαραλαμπόπουλο μείωσε σε απόσταση βολής (67-65, 34'). Ο Μπάρτλεϊ φώναξε παρών και μείωσε ακόμα περισσότερο (71-70, 35'). Ένα μεγάλο σουτ του Χαραλαμπόπουλου έβαλε την ΑΕΚ και πάλι μπροστά, με τον Μπάρτλεϊ να τη στέλνει στο +4 (71-75, 36'). Η Τόφας απάντησε και ο Πέρεθ έφερε το παιχνίδι στα ίσα (75-75, 37'). Το θρίλερ συνεχίστηκε, με τον Μπλάζεβιτς να φέρνει μπροστά την ομάδα του (77-75, 1:03 για το τέλος). Ο Μπάρτλεϊ αστόχησε σε τρίποντο, όμως στη συνέχεια η καλή άμυνα της ΑΕΚ έφερε νέα κατοχή στα 10'' για το τέλος. Ο Χαραλαμπόπουλος αστόχησε στο τελευταίο σουτ του αγώνα και το παιχνίδι πήγε στην παράταση.

Τα τρίποντα έδωσαν λύσεις στην ΑΕΚ. Λεκαβίτσιους και Χαραλαμπόπουλος έφεραν την Ένωση στο +3 (83-86, 42'). Η Τόφας μείωσε με τον Μπλάζεβιτς (85-86). Η ΑΕΚ όμως είχε καθαρό μυαλό και με τον Μπάρτλεϊ μπροστάρη πήγε στο +4 (85-89, 43'). Ο Γκρέι με ένα μεγάλο καλάθι έφερε την ΑΕΚ σε θέση ισχύος (85-91, 44'). Η Τόφας αντέδρασε και εκμεταλλευόμενη το λάθος του Λεκαβίτσιους μείωσε στο καλάθι (89-91, 35,3'' για το τέλος). Στα 25,5'' ο Λεκαβίτσιους με ψυχραιμία κράτησε το προβάδισμα της ΑΕΚ (89-93). O Μπλάζεβιτς με 1/2 βολές έγραψε το τελικό 90-93, με την ΑΕΚ να παίρνει τεράστια νίκη μέσα στην Προύσα.

Τα δεκάλεπτα:: 20-27, 44-42, 58-54, 77-77 (κ.δ), 90-93 (α'παρ).