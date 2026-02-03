Παναθηναϊκός-Ρεάλ Μαδρίτης (82-81): Υπέταξε τη «βασίλισσα» με ήρωα Γκραντ και επικό buzzer beater

Το παιχνίδι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ρεάλ Μαδρίτης ήταν ο ορισμός του αγώνα... ευρωπαϊκού θρίλερ. Ένα ντέρμπι το οποίο κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο και κράτησε άπαντες όρθιους.

Ο Τζέριαν Γκραντ, με ένα σουτ στα δυο τελευταία δευτερόλεπτα, σκόραρε στο πρόσωπο του Τρέι Λάιλς και χάρισε τη νίκη στους «πράσινους». Μια νίκη χρυσάφι ενόψει της συνέχειας.

«Τρύπα» η άμυνα, μπλακ-άουτ και στην επίθεση

Ο Εργκίν Αταμάν ξεκίνησε την αναμέτρηση με τους Σορτς, Γκραντ, Οσμάν, Ερνανγκόμεθ και Φαρίντ, ο οποίος είχε καταπληκτικό ματς στη Μαδρίτη. Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα στις περιστροφές αμυντικά μετά το πικ εν ρολ της Ρεάλ, με αποτέλεσμα να δώσει ελεύθερα σουτ και να δεχθεί 4 τρίποντα στα πρώτα τρία λεπτά. Ο Σορτς είχε την μπάλα στα χέρια του στην επίθεση και δημιούργησε προβλήματα στους Ισπανούς, κρατώντας κοντά στο σκορ την ομάδα του με 6 δικούς του πόντους (8-12), ενώ το πρώτο 5λεπτο έκλεισε με τρίποντο του Χουάντσο για το 11-14.

Και σε εκείνο το σημείο ήρθε και το επιθετικό μπλακ άουτ... Η άμυνα των «πράσινων» συνέχισε να δίνει ελεύθερα σουτ στους Μαδριλένους, που πέταγαν... βότσαλα στη θάλασσα, ενώ στην απέναντι πλευρά το ένα λάθος διαδεχόταν το άλλο, προσφέροντας στους αντιπάλους και πόντους στο τρανζίσιον. Ο Παναθηναϊκός έμεινε 4 λεπτά χωρίς σκορ και η Ρεάλ με 10-0 σερί έφτασε στο +13 (11-24).

Έφερε ισορροπία ο Σλούκας

Η είσοδος του Σλούκα έφερε ισορροπία στην επίθεση για τους «πράσινους» στο τέλος της πρώτης περιόδου (16-26), με τον αρχηγό του Παναθηναϊκού να υπερβάλει εαυτόν (είχε έντονη αδιαθεσία από την προηγούμενη ημέρα, αλλά και το πρωί του αγώνα) και βγάζοντας απίστευτη ενέργεια σε άμυνα κι επίθεση έδωσε για μια ακόμα φορά το παράδειγμα. Με προσωπικές ενέργεις έριξε τη διαφορά (32-37 στο 18').

Σε εκείνο το σημείο, όμως, ήρθαν αλλοπρόσαλλες αποφάσεις των διαιτητών να αλλάξουν εκ νέου τα δεδομένα. Καθαρά βήματα του Χεζόνια εξελίχθηκαν σε καλάθι και φάουλ από τον Λεν, ενώ φάουλ του Χεζόνια σε τρίποντο του Σορτς (μπήκε στον κύλινδρό του), έγινε επιθετικό (!), επειδή πέφτοντας στο παρκέ ο Αμερικανός βρήκε τον Κροάτη με τον αγκώνα του. Κάπως έτσι η Ρεάλ βρήκε εκ νέου διψήφια διαφορά (34-44), πριν διαμορφώσει το σκορ του ημιχρόνου ο Γκραντ (36-44).

Εκρηκτικό ξεκίνημα με συγκινητικό Σλούκα και Οσμάν

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τους Σλούκα, Γκραντ, Οσμάν, Ερνανγκόμεθ και Χολμς στο glass-floor και τον Παναθηναϊκό να βγάζει τρομερή ενέργεια στην άμυνα. Κράτησε την Ρεάλ χωρίς σκορ για 3,5 λεπτά και με τον Οσμάν να βρίσκει ρυθμό στην επίθεση (5 πόντους), αλλά και τον Σλούκα να συνεχίζει «καυτός», έτρεξε σερί 10-0 και προσπέρασε για πρώτη φορά στο παιχνίδι (46-44).

Ο Οκέκε απάντησε άμεσα με τρίποντο, ο Χολμς χρεώθηκε λανθασμένα με 4ο φάουλ και οι «πράσινοι» συμπλήρωσαν 5 ομαδικά πριν καν συμπληρωθεί το 5λεπτο! Με 4 σερί βολές οι Μαδριλένοι κρατήθηκαν μπροστά στο σκορ. Ο Οσμάν έβαλε σημαντικό τρίποντο για να μην αφήσει το σκορ να ξεφύγει (53-55) και ο Σλούκας με ένα ακόμα διαμόρφωσε το 60-61 στο τέλος της τρίτης περιόδου.



Δύο τρίποντες βόμβες από Ερνανγκόμεθ και Γκραντ στο ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου έστειλαν για πρώτη φορά τον Παναθηναϊκό στο +5 (66-61). Ο Γιουλ απάντησε με 4 σερί πόντους, αλλά ο Φαρίντ ξεσήκωσε το T-Center με κάρφωμα από αυτά που έκανε στη Μαδρίτη, ενώ δύο προσωπικά καλάθια του Γκραντ απέναντι στον Καμπάτσο έφεραν τους γηπεδούχους στο +6 (73-67), με το ματς να μπαίνει στο τελευταίο 5λεπτο.

Η κούραση βγήκε φυσιολογικά στους γκαρντ του Παναθηναϊκού, με την Ρεάλ να μειώνει στο επόμενο 2λεπτο, μόνο με βολές (73-71), ενώ και ο Χολμς χρεώθηκε με το 5ο φάουλ του. Το τρίποντο του Γκραντ μπήκε και βγήκε, με τον Λεν να δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα και να ισοφαρίζει (73-73, φτάνοντας τους 15 πόντους), αλλά ο Φαρίντ έδωσε ανάσα (75-73) με το ματς να μπαίνει στο τελευταίο δίλεπτο. Ο Καμπάτσο απάντησε (75-75), το τρίποντο του Οσμάν βρήκε σίδερο και μετά από εκατέρωθεν χαμένες επιθέσεις ο Λεν με καλάθι και φάουλ (5ο του Φαρίντ), διαμόρφωσε το 75-78 με 30 δεύτερα να απομένουν.

Πράσινο έπος κόντρα σε όλους

Ο τεράστιος Σλούκας μείωσε με λέι απ και στη συνέχεια με τρομερή άμυνα οδήγησε σε κλέψιμο του Χουάντσο και τρίποντο του Ισπανού, μέσα σε πανδαιμόνιο, με 12,5 δευτερόλεπτα να απομένουν (80-78). Κι εκεί ήρθε μια απόφαση που ξεσήκωσε θύελλα διαμαρτυριών από τον Παναθηναϊκό. Ο Χεζόνια πέτυχε καλάθι με τον Γκραντ να χρεώνεται και με φάουλ για το 80-81, με 8,7 δευτερόλεπτα να απομένουν...

Χρόνος αρκετός για να πετύχει ένα ακόμα μεγάλο καλάθι ο Τζέριαν Γκραντ απέναντι στον Φελίζ και να κάνει 19.000 κόσμο να φωνάζει «Εδώ θα το σηκώσουμε Παναθηναϊκέ».

ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 16-26, 36-44, 60-61, 82-81

Παναθηναϊκός AKTOR (Αταμάν): Σορτς, Καλαϊτζάκης, Οσμάν, Χολμς, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Σαμοντούροβ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου.

Ρεάλ Μαδρίτης (Σκαριόλο): Λάιλς, Κράμερ, Αμπάλδε, Καμπάτσο, Οκέκε, Προτσίντα, Χέζονια, Γκαρούμπα, Ταβάρες, Γιουλ, Φελίζ, Λεν.