Η βαθμολογία της EuroLeague μετά τα αποτελέσματα Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού

Το παιχνίδι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ρεάλ Μαδρίτης ήταν ο ορισμός του αγώνα... ευρωπαϊκού θρίλερ. Ένα ντέρμπι το οποίο κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο και κράτησε άπαντες όρθιους.

Ο Τζέριαν Γκραντ, με ένα σουτ στα δυο τελευταία δευτερόλεπτα, σκόραρε στο πρόσωπο του Τρέι Λάιλς και χάρισε τη νίκη στους «πράσινους». Μια νίκη χρυσάφι ενόψει της συνέχειας.

Από την άλλη, ο Ολυμπιακός αν και πήγε το παιχνίδι στην παράταση απέναντι στην Dubai BC, δε κατάφερε να πάρει το «διπλό» και μπήκε τέλος στο σερί νικών του στην Euroleague.

Τα αποτελέσμα των δυο «αιωνίων»

Dubai BC - Ολυμπιακός 108-98

Παναθηναϊκός - Ρεάλ 82-81

Η βαθμολογία της EuroLeague