Final Four: Το παρασκήνιο της νίκης της Αθήνας και οι τρεις υπουργοί που «κλείδωσαν» το project

Πλούσιο παρασκήνιο, διακριτούς ρόλους και συλλογική δουλειά απαίτησε τελικώς η νικηφόρα…εκστρατεία της κυβέρνησης, ώστε να πείσει την Ευρωλίγκα να φιλοξενήσει στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην έδρα του Παναθηναικού, το ΟΑΚΑ, γνωστό πλέον και ως Telecom Center Athens το Final Four του 2026.

Το πράσινο φως άναψε ο πρωθυπουργός και η ελληνική αίτηση υπεβλήθη στην Euroleague αρχές Ιουλίου. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του flash.gr ο άνθρωπος, που ανέλαβε τις δύσκολες διαπραγματεύσεις και τους κρίσιμους χειρισμούς, καθώς γνωρίζει τις ευαίσθητες ισορροπίες του χώρου ήταν ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, που ενεπλάκη ενεργά τόσο στην επίλυση της κρίσης, που παρ' ολίγον να ματαιώσει τους τελικούς του εγχώριου πρωταθλήματος μπάσκετ τον περασμένο Ιούνιο, αλλά και στην παραχώρηση του ΣΕΦ στην ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Ασφαλώς, το project έτρεξε ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, ενώ καθοριστικός ήταν ο ρόλος του Υπουργού Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, που άνοιξε το πουγκί και εκταμίευσε 9,5 εκατομμύρια για να υπερκεράσει την αντίστοιχη πρόταση του Βελιγραδίου.

Υψηλόβαθμος κυβερνητικός παράγοντας υπογραμμίζει, εξάλλου, ότι πέραν της δεδομένης ισχυροποίησης του ελληνικού μπάσκετ η φιλοξενία μίας τόσο σημαντικής διοργάνωσης θα έχει και πολλαπλά οφέλη στο πεδίο της τουριστικής προβολής της Αθήνας.