100 χρόνια Παναιτωλικός: Το teaser του νέου ντοκιμαντέρ... ρίχνει σαγόνια (vid)

Ο Παναιτωλικός γιορτάζει έναν αιώνα ζωής από την ίδρυσή του και ετοιμάζεται να τιμήσει τη μοναδική αυτή επέτειο με μια σειρά από εκδηλώσεις που θα κορυφωθούν μέσα στον Μάρτιο.

Η ΠΑΕ, ο Ερασιτέχνης και ο Σύλλογος Παλαιμάχων, με τη στήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Αγρινίου, έχουν καταρτίσει ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα δράσεων που απλώνεται σε ολόκληρο τον Μάρτιο.

Η αρχή θα γίνει από τις πρώτες ημέρες του μήνα, με την πόλη να στολίζεται στα χρώματα της ομάδας. Στις 2 Μαρτίου προγραμματίζεται κεντρική εκδήλωση στον κινηματογράφο “Άνεσις”, με ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ, ενώ στις 6 Μαρτίου θα παρουσιαστεί το επετειακό ντοκιμαντέρ με τίτλο «Ένας αιώνας μέχρι να έρθει ξανά Κυριακή».

Οπως αναφέρει η ΠΑΕ:

«Από τις 9 Μαρτίου 1926 μέχρι και σήμερα!

100 χρόνια Παναιτωλικός Γυμναστικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος, 100 χρόνια ιστορίας!

Οι σελίδες της «ξεδιπλώνονται» μέσα από τις αφηγήσεις όσων την έγραψαν, οι διηγήσεις τους «φωτίζουν» την πορεία του Τίτορμου μέσα στον αιώνα της διαδρομής του. «Ένας αιώνας μέχρι να ‘ρθει ξανά Κυριακή».

Επίσημη πρεμιέρα: 6 Μαρτίου 2026, στον Δημοτικό κινηματογράφο «Άνεσις» στο Αγρίνιο

Προβολή για τους φίλους της ομάδας στην Αθήνα: 14 Μαρτίου 2026, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων Δημαρχείου Χαϊδαρίου “Παλατάκι” (Γ. Καραϊσκάκη και Λεωφόρος Αθηνών, Χαϊδάρι)

Περισσότερες ημερομηνίες προβολής θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα

Για Σχολεία, Συλλόγους, Φορείς, που επιθυμούν προβολή για τα μέλη τους, υπάρχει η δυνατότητα προγραμματισμού».