Super League: Οι ώρες και τα κανάλια για τις «μάχες» ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκού
Πλούσια η δράση στο πρόγραμμα της Super League με ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό να θέλουν τη νίκη για διαφορετικούς λόγους.
Πλούσια είναι η δράση την Κυριακή (22/02) για την 22η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Η αυλαία άνοιξε το Σάββατο (21/02) με τις αναμετρήσεις Ολυμπιακός - Παναιτωλικός (2-0), Αστέρας AKTOR - Ατρόμητος (1-2) και το μενού περιλαμβάνει πέντε πολύ ενδιαφέροντες αγώνες.
Το πρώτο παιχνίδι της ημέρας θα ξεκινήσει στις 16:00. Στο Παγκρήτιο Στάδιο ο ΟΦΗ θα υποδεχτεί κεκλεισμένων των θυρών τον Παναθηναϊκό σε μία αναμέτρηση που θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.
Την ίδια ώρα (16:00) ο ουραγός Πανσερραϊκός θα υποδεχτεί τον Βόλο. Το παιχνίδι αυτό θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime.
Στις 18:00 στο AEL FC Arena η ανεβασμένη ΑΕΛ Novibet θα κοντραριστεί με τον ΠΑΟΚ. Το παιχνίδι αυτό θα μεταδοθεί από το COSMOTE SPORT 2 HD.
Τη σκυτάλη στη δράση παίρνουν στις 19:00 Άρης και Κηφισιά. Το παιχνίδι στο «Κλεάνθης Βικελίδης» θα καλυφθεί από το Novasports Prime.
Η αυλαία θα κλείσει στις 20:00 με τον αγώνα ΑΕΚ - Λεβαδειακός. Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν κεκλεισμένων των θυρών στην Allwyn Arena. Τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα από το COSMOTE SPORT 1 HD.