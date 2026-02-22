Super League: Οι ώρες και τα κανάλια για τις «μάχες» ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκού

Πλούσια είναι η δράση την Κυριακή (22/02) για την 22η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Η αυλαία άνοιξε το Σάββατο (21/02) με τις αναμετρήσεις Ολυμπιακός - Παναιτωλικός (2-0), Αστέρας AKTOR - Ατρόμητος (1-2) και το μενού περιλαμβάνει πέντε πολύ ενδιαφέροντες αγώνες.

Το πρώτο παιχνίδι της ημέρας θα ξεκινήσει στις 16:00. Στο Παγκρήτιο Στάδιο ο ΟΦΗ θα υποδεχτεί κεκλεισμένων των θυρών τον Παναθηναϊκό σε μία αναμέτρηση που θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Την ίδια ώρα (16:00) ο ουραγός Πανσερραϊκός θα υποδεχτεί τον Βόλο. Το παιχνίδι αυτό θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Στις 18:00 στο AEL FC Arena η ανεβασμένη ΑΕΛ Novibet θα κοντραριστεί με τον ΠΑΟΚ. Το παιχνίδι αυτό θα μεταδοθεί από το COSMOTE SPORT 2 HD.

Τη σκυτάλη στη δράση παίρνουν στις 19:00 Άρης και Κηφισιά. Το παιχνίδι στο «Κλεάνθης Βικελίδης» θα καλυφθεί από το Novasports Prime.

Η αυλαία θα κλείσει στις 20:00 με τον αγώνα ΑΕΚ - Λεβαδειακός. Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν κεκλεισμένων των θυρών στην Allwyn Arena. Τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα από το COSMOTE SPORT 1 HD.