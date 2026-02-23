ΑΕΚ: Η εμφάνιση με τον Λεβαδειακό είναι τα διαπιστευτήρια στο έργο του Νίκολιτς

Η ΑΕΚ επικράτησε στην άδεια (εντός του γηπέδου) Νέα Φιλαδέλφεια με 4-0 επί του Λεβαδειακού, διπλασίασε τις νίκες απέναντί του κρατώντας το μηδέν στην άμυνα, πέρασε πάλι στην πρώτη θέση και ξετύλιξε ιδανικά την ισοπαλία - δώρο της ΑΕΛ νωρίτερα απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Η Ένωση, παρά την δυσκολία και τις ιδιαίτερες συνθήκες του παιχνιδιού, καθάρισε πολύ πιο εύκολα (από ότι θα περίμεναν οι οπαδοί της) τους Βοιωτούς που την απείλησαν ελάχιστα και δείχνει αποφασισμένη για την πρωτιά στην κανονική διάρκεια, κάτι που θα την φέρει ακόμη πιο κοντά στην κατάκτηση του τίτλου.

Eurokinissi

Η εκρηκτική εκκίνηση και το δεκάλεπτο μπλακ-άουτ

Η Ένωση μπήκε στο ματς πάρα πολύ δυναμικά και ευτύχησε να προηγηθεί μόλις στο 5' από ακόμα μια στατική φάση την φετινή σεζόν (έφτασε τα 15 γκολ με αυτόν τον τρόπο) με κεφαλιά του Μουκουντί από ακόμα ένα εξαιρετικό χτύπημα του μετρ του είδους, Μαρίν. Αφού έφυγε το άγχος και με τον Λεβαδειακό να μην έχει ακόμα καταλάβει τι έχει συμβεί, η ομάδα του Νίκολιτς είχε αρκετές ευκαιρίες (7 σύνολο μέχρι το 16') να διπλασιάσει τα τέρματά της, όμως ο Λούκα Γιόβιτς που ήταν ο κύριος εκφραστής τους δεν κατάφερε να σκοράρει (στην μια με ανεπανάληπτο τετ-α-τετ) και να δώσει αέρα δύο γκολ στην ομάδα του.

Eurokinissi

Από εκεί και πέρα, η πρωτοπόρος έλεγχε το παιχνίδι όμως, στο διάστημα 25'-35' κάπου χάθηκε και παραλίγο να το πληρώσει. Αρχικά με το λάθος του Μαρίν και την ακόμη μια κομβική απόκρουση του Στρακόσα στην σεζόν και στην συνέχεια από την λάθος έξοδο του γκολκίπερ της Ένωσης που έδωσε την δυνατότητα στον Πεντρόζο να σκοράρει από δύσκολη θέση όμως το γκολ ακυρώθηκε σωστά για οφσάιντ έστω και οριακό. Αυτές ήταν όλες και όλες οι απειλές των Βοιωτών σε όλο το ματς, καθώς από εκεί και έπειτα η ΑΕΚ τους μηδένισε κάθε ελπίδα για βαθμό ή βαθμούς στο συγκεκριμένο παιχνίδι.

Η αιχμαλωσία του Β' μέρους με πρωταγωνιστή τον αρχηγό της

Με το αποτέλεσμα στο φτωχό 1-0 και αφού η Ένωση δεν κατάφερε να κλειδώσει το ματς, όλοι περίμεναν ένα δεύτερο ημίχρονο θρίλερ. Όμως, οι «κιτρινόμαυροι» είχαν άλλη άποψη και με μπροστάρη τον αρχηγό τους Πέτρο Μάνταλο καθάρισαν το ματς μέσα σε ένα δεκάλεπτο. Αρχικά, ο Έλληνας διεθνής με κλέψιμο και ασίστ στον Γιόβιτς δημιούργησε το 2-0 βοηθώντας τον Σέρβο να φτάσει τα 13 γκολ στο πρωτάθλημα και με ενέργεια μεγάλης κλάσης στο 59' εκτέλεσε ο ίδιος για το 3-0, τελειώνοντας το ματς.

Eurokinissi

Ο Λεβαδειακός έδειχνε ανήμπορος να αντιδράσει, κάτι που αποτελεί κάτι παράδοξο για την φετινή του σεζόν και έδωσε στην ΑΕΚ την δυνατότητα να πετύχει άλλο ένα τέρμα με τον Μαρίν για το τελικό 4-0, με τον Ρουμάνο να φτάνει τα 6 γκολ και τις 7 ασίστ φέτος, δείχνοντας ότι είναι άλλο ένα σημαντικό γρανάζι για το σύνολο του Νίκολιτς.

Όσο αφορά τους υπολοίπους παίχτες που αγωνίστηκαν, οι Ρέλβας και Μουκουντί δεν αντιμετώπισαν κάποιο πρόβλημα, ο Μάνταλος βοήθησε και αμυντικά κλείνοντας τους χώρους μαζί με τον Λιούμπισιτς σε Μπάλτσι και Κωστή, ενώ πολύ θετική παρουσία τόσο αμυντικά (έσβησε τον Βήχο) όσο και δημιουργικά (παραλίγο ασίστ στον Γιόβιτς στο 7') είχε στο ντεμπούτο του ως βασικός και ο νεοαποκτηθείς Γκεορκίεβ.

Eurokinissi

Εν κατακλείδι, η Ένωση κατάφερε να απλοποιήσει τόσο πολύ ένα ματς που ο προπονητής της το χαρακτήρισε το πιο δύσκολο μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας, χωρίς τον κόσμο της, απέναντι στην καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος και μεγάλο μπελά για τους ανταγωνιστές της.

Επιπρόσθετα σε όλα αυτά είχε να διαχειριστεί και ηχηρές απουσίες όπως το βασικό της δεξί μπακ (Ροτα) αλλά και ο πιο επιδραστικός της παίχτης με βάση τα γκολ και τις ασίστ (Κοϊτά). Έδειξε δηλαδή μια ομάδα συγκροτημένη, άριστη τακτικά και αποφασισμένη να είναι εκείνη που θα κόψει πρώτη το νήμα στον μαραθώνιο του πρωταθλήματος ακολουθώντας πιστά το πλάνο του προπονητή της.

Ο κόσμος παρόν παντού και παντός καιρού και οι ανοδικοί δείχτες

Η ομάδα του Νίκολιτς δείχνει ότι ανεβάζει στροφές καθώς και η χρονιά μπαίνει στην τελική ευθεία όσο άφορα το πρωτάθλημα και το Conference League. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχει φτάσει τα 70 γκολ σε 39 ματς, ενώ στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια με ομάδες τις πρώτης πεντάδας έχει δύο νίκες με το ίδιο σκορ (4-0) απέναντι σε Παναθηναϊκό και Λεβαδειακό, την ισοπαλία χωρίς σκορ στην Θεσσαλονίκη με τον ΠΑΟΚ, ενώ έχει δεχτεί ένα γκολ και αυτό με πέναλτι του Ταρέμι απέναντι στον Ολυμπιακό. Δικαίως λοιπόν είναι και έχει τα φόντα να μείνει πρώτη (όπως και τις περισσότερες αγωνιστικές μέχρι τώρα) καθώς ΟΛΟΙ οι παίχτες της εμφανίζονται διαβασμένοι και έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο βγάζοντας στο γήπεδο παιχνίδι με παιχνίδι όλο και πιο πειστική εικόνα.

Eurokinissi

Για το τέλος, όπως πάντα, άφησα τον 12ο παίχτη της ομάδας. Ο κόσμος (περίπου 3.000) ήταν πάλι εκεί παρά το κρύο,τις αποστάσεις και παρότι ήξερε ότι δεν μπορεί να μπει μέσα στο γήπεδο. Στήριξε την ομάδα πρώτα με την υποδοχή που της επιφύλαξε και στην συνεχεία με τα συνθήματα τα οποία ακούγονταν καθαρά μέσα στο γήπεδο. Ο Νίκολιτς στάθηκε πάλι στην παρουσία του στην συνέντευξη τύπου, ενώ σίγουρα και αυτός και οι ποδοσφαιριστές του ξέρουν ότι ετοιμάζεται άλλο ένα κιτρινόμαυρο πάρτι στον Βόλο την Κυριακή. Μέχρι τότε καλή Σαρακοστή...