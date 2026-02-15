Η ώρα και το κανάλι του ντέρμπι ΠΑΟΚ-ΑΕΚ και οι υπόλοιπες αναμετρήσεις της Super League

Με τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται την Κυριακή (15/02) η δράση για την 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League.



Στις 17:30 διεξάγεται το πρώτο παιχνίδι της ημέρας. Η Κηφισιά θα φιλοξενήσει τον ΟΦΗ στο γήπεδο Νεάπολης με τηλεοπτική μετάδοση από το COSMOTE SPORT 1 HD.



Στις 19:30 θα διεξαχθεί το μεγάλο ντέρμπι της 21ης στροφής. Στο γήπεδο της Τούμπας ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΚ. Η σπουδαία αυτή αναμέτρηση θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime.



Η αυλαία θα κλείσει στις 21:00. Στο γήπεδο της Λεωφόρου ο Παναθηναϊκός θα αναμετρηθεί με την ΑΕΛ Novibet. Το παιχνίδι αυτό θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.