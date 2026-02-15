Σπορ Παναθηναϊκός Κολοσσός Ρόδου Αθλητικές Μεταδόσεις Μπάσκετ Basket League

Basket League: Η ώρα και το κανάλι του Παναθηναϊκός-Κολοσσός Ρόδου

Πού θα δείτε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στον Κολοσσό Ρόδου για την 19η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Eurokinissi
Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

H αυλαία της 19ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL «πέφτει» στο «Τ-Center» με την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στον Κολοσσό Ρόδου, στις 16:00. Η αναμέτρηση μεταδίδεται από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν είχε κερδίσει με 90-67 στον αγώνα του πρώτου γύρου, στη Ρόδο, έχοντας σε εξαιρετική μέρα τους Σορτς και Μήτογλου.

Τα αποτελέσματα της 19ης αγωνιστικής στους αγώνες του Σαββάτου 14/02

  • Ηρακλής - Ολυμπιακός 70-95
  • Μύκονος - Άρης 74-83
  • Προμηθέας - Περιστέρι 77-84
  • ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 71-88
  • Μαρούσι - Καρδίτσα 78-77

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Παναθηναϊκός Κολοσσός Ρόδου Αθλητικές Μεταδόσεις Μπάσκετ Basket League

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader