Basket League: Η ώρα και το κανάλι του Παναθηναϊκός-Κολοσσός Ρόδου
Πού θα δείτε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στον Κολοσσό Ρόδου για την 19η αγωνιστική της Stoiximan GBL.
H αυλαία της 19ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL «πέφτει» στο «Τ-Center» με την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στον Κολοσσό Ρόδου, στις 16:00. Η αναμέτρηση μεταδίδεται από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν είχε κερδίσει με 90-67 στον αγώνα του πρώτου γύρου, στη Ρόδο, έχοντας σε εξαιρετική μέρα τους Σορτς και Μήτογλου.
Τα αποτελέσματα της 19ης αγωνιστικής στους αγώνες του Σαββάτου 14/02
- Ηρακλής - Ολυμπιακός 70-95
- Μύκονος - Άρης 74-83
- Προμηθέας - Περιστέρι 77-84
- ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 71-88
- Μαρούσι - Καρδίτσα 78-77