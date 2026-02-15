Basket League: Η ώρα και το κανάλι του Παναθηναϊκός-Κολοσσός Ρόδου

H αυλαία της 19ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL «πέφτει» στο «Τ-Center» με την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στον Κολοσσό Ρόδου, στις 16:00. Η αναμέτρηση μεταδίδεται από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν είχε κερδίσει με 90-67 στον αγώνα του πρώτου γύρου, στη Ρόδο, έχοντας σε εξαιρετική μέρα τους Σορτς και Μήτογλου.

Τα αποτελέσματα της 19ης αγωνιστικής στους αγώνες του Σαββάτου 14/02