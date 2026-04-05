Ολυμπιακός - ΑΕΚ: Μεγάλη ένταση μεταξύ Ταρέμι και Ρότα

Με νεύρα και ένταση ολοκληρώθηκε τοντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ για την πρεμιέρα των playoffs της Stoiximan Super League.



Μετά το δραματικό φινάλε και την ακύρωση γκολ των γηπεδούχων λίγο πριν τη λήξη, η ένταση μεταφέρθηκε εντός αγωνιστικού χώρου.

Την ώρα που οι παίκτες αποχωρούσαν, δημιουργήθηκε φραστικό επεισόδιο που γρήγορα πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις.



Στο επίκεντρο βρέθηκαν ο Λάζαρος Ρότα και ο Μεχντί Ταρέμι, οι οποίοι αντάλλαξαν κουβέντες και λίγο έλειψε να ξεφύγει η κατάσταση. Οι πιο ψύχραιμοι από τις δύο ομάδες μπήκαν στη μέση, αποφεύχθηκαν τα χειρότερα και τελικά όλοι κατευθύνθηκαν προς τα αποδυτήρια, με τα πνεύματα να ηρεμούν.