Βαθμολογία Super League Play Outs: «Μάχη» μέχρι τέλους ανάμεσα σε ΑΕΛ, Αστέρας AKTOR και Πανσερραϊκό

Με τρεις αγώνες ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής των Play Outs της Super League, που ολοκληρώθηκε το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης (08/04).

Στη Λάρισα, ο Παναιτωλικός επιβλήθηκε (2-1) της ΑΕΛ Novibet και έκανε σημαντικό «βήμα παραμονής». Στις Σέρρες, Πανσερραϊκός και Αστέρας Τρίπολης AKTOR αναδείχθηκαν ισόπαλοι (0-0), ενώ στο Περιστέρι, ο Ατρόμητος έφερε ισοπαλία (0-0) με την Κηφισιά.

Όπως όλα δείχνουν, η «μάχη» της παραμονής θα κριθεί ανάμεσα σε ΑΕΛ Novibet, Αστέρα Τρίπολης AKTOR και Πανσερραϊκό. Η Λάρισα συνεχίζει με 23 βαθμούς και έχει προβάδισμα 2 πόντων από τη ζώνη του υποβιβασμού, όμως τόσο ο Πανσερραϊκός, όσο και ο Αστέρας Τρίπολης, που έχουν 21, βρίσκονται σε απόσταση... βολής από τη 12η θέση, που εξασφαλίζει την παρουσία στη Super League της ερχόμενης σεζόν.

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής των Play Outs

ΑΕΛ Novibet - Παναιτωλικός 1-2

Πανσερραϊκός - Αστέρας Τρίπολης AKTOR 0-0

Ατρόμητος - Κηφισιά 0-0

Η βαθμολογία των Play Outs της Super League