Ατρόμητος - Κηφισιά 0-0: «Κουλούρια» στο Περιστέρι, άντεξαν με 10 παίκτες οι φιλοξενούμενοι

«Λευκή» ισοπαλία για Ατρόμητο και Κηφισιά στη 2η αγωνιστική των Play Out της Stoiximan Super League. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο έφυγε από το Περιστέρι με έναν υπερπολύτιμο βαθμό που την απομακρύνει από την ζώνη του υποβιβασμού, παρότι έκλεισε το τελευταίο διάστημα του αγώνα με παίκτη λιγότερο λόγω της αποβολής του Λαρουσί (85').

Στο +5 από ΑΕΛ και +7 από Αστέρα AKTOR και Πανσερραϊκό η Κηφισιά των 28 βαθμών, πρώτος των Play Out με 31 βαθμούς ο Ατρόμητος που δεν κινδυνεύει.

Η εξέλιξη του αγώνα

Χωρίς φάσεις κύλησε το πρώτο 20λεπτό της αναμέτρησης στο Περιστέρι, με τις δύο ομάδες να διαβάζουν η μία την άλλη και να μην παίρνουν σημαντικά ρίσκα. Η πρώτη τελική ήρθε στο 22' για τους φιλοξενούμενους, με τον Αντόνισε από τα αριστερά να πλασάρει και τον Γκουγκεσασβίλι να μπλοκάρει σταθερά.

Ο Ατρόμητος απάντησε στο 28', όταν ο Γιουμπιτάνα επιχείρησε ένα σουτ στα όρια της αντίπαλης περιοχής, δίχως όμως αποτέλεσμα. Η μεγαλύτερη ευκαιρία των γηπεδούχων προέκυψε από μια στατική φάση. Ο Μίχορλ από εκτέλεση φάουλ βρήκε τον Σταυρόπουλο που είχε προωθηθεί, αυτός έπιασε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι του Ραμίρεζ.

Καλύτερος ο ρυθμός στο ξεκίνημα του 2ου μέρους. Στο 57' ο Ατρόμητος απείλησε με το δυνατό σουτ του Ουκάκι, που μπλόκαρε ο Ραμίρεζ με διπλή προσπάθεια και στην εξέλιξη της φάσης από την κούρσα του Αντόνισε η Κηφισιά έφτιαξε τη δική της μεγάλη ευκαιρία. Ο εξτρέμ από το Κουρασάο τους πέρασε όλους, έκανε το διαγώνιο πλασέ υποχρεώνοντας σε δύσκολη επέμβαση τον κίπερ των Περιστεριωτών.

Στο 64ο λεπτό ο Μπάκου άγγιξε το γκολ από την κεφαλιά πάσα του Τσούμπερ μέσα στην περιοχή, δεν μπόρεσε όμως ανενόχλητος να σπρώξει την μπάλα εντός στόχου. Η Κηφισιά έμεινε με 10 παίκτες στο 85', όταν ο Λαρουσί αντίκρισε 2η κίτρινη κάρτα για αντικανονικό μαρκάρισμα στον Μουντέ.

Ατρόμητος: Γκουσεσασβίλι, Σταυρόπουλος, Μουντές, Μανσούρ, Ούρονεν, Τσιγγάρας, Ουκάκι, Μίχορλ, Τσούμπερ, Γιουμπιτάνα, Τσαντίλας

Κηφισιά: Ραμίρεζ, Πέτκοφ, Κονατέ, Πόκορνι, Λαρουσί, Αντονίσε, Πόμπο, Πέρεθ, Αμάνι, Ρουκουνάκης, Χριστόπουλος