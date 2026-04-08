Πανσερραϊκός - Αστέρας AKTOR 0-0: «Λευκή» ισοπαλία στο ντέρμπι παραμονής στις Σέρρες

Δίχως σκορ (0-0) ολοκληρώθηκε ο «τελικός» παραμονής στα Play Out της Stoiximan Super League ανάμεσα σε Πανσερραϊκό και Αστέρα AKTOR. Οι Σερραίοι υποδέχτηκαν στην έδρα τους τους Αρκάδες για την 2η αγωνιστική, με τις δύο ομάδες να μην χαρίζουν ιδιαίτερο θέαμα και να εξασφαλίζουν από έναν βαθμό στη μάχη για να παραμείνουν στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Στο -2 από την ΑΕΛ και οι δύο, μετά την εντός έδρας ήττα των Λαρισαίων από τον Παναιτωλικό.

Η εξέλιξη του αγώνα

Χαμηλό ρυθμό και λίγες ευκαιρίες είχε το πρώτο ημίχρονο του «τελικού» παραμονής στις Σέρρες. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να βρουν κάποια αξιόλογη ευκαιρία κυρίως με σουτ μεγάλης απόστασης χωρίς ιδιαίτερη ευστοχία, με ένα τέτοιο του Λύρατζη στο 6' να είναι η πιο αξιόλογη τελική προσπάθεια.

Ο Αστέρας είχε τον έλεγχο της μπάλας στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, έψαχνε συνεργασίες από τα αριστερά με τους Κετού-Σιλά, με την μοναδική ευκαιρία να προέρχεται από ένα κόρνερ του Μπαρτόλο, που κατέληξε σε σουτ του Έντερ που απομάκρυναν οι αμυνόμενοι του Πανσερραϊκού.

Η καλύτερη στιγμή του αγώνα για τους Σερραίους ήταν στο 57ο λεπτό. Από το γέμισμα του Ομεονγκά ο Ίβαν βρέθηκε σε θέση βολής, ο Παπαδόπουλος όμως έκανε την δύσκολη επέμβαση με το πόδι στο τελείωμα του Ρουμάνου φορ. Ο Δοϊρανλής στο 65' πήγε να βάλει ένα εντυπωσιακό βολέ, η μπάλα δεν του έκανε το χατίρι και πέρασε ελάχιστα άουτ.

Οι γηπεδούχοι είχαν την υπεροχή στο 2ο μέρος, απειλώντας συχνά την εστία του Παπαδόπουλου. Ο Βόλνεϊ στο 73' υποχρέωσε τον κίπερ των Αρκάδων σε μια ακόμα δύσκολη επέμβαση σε κόρνερ. Ο Αστέρας απάντησε στο 82', όταν Μπαρτόλο και Μακέντα συνεργάστηκαν στην αντεπίθεση. Ο πρώτος έκανε το πλασέ, χωρίς να δημιουργήσει προβλήματα στον Τιναλίνι.

Πανσερραϊκός: Τιναλίνι, Φέλτες, Γκελασβίλι, Ντε Μάρκο, Τσαούσης, Λύρατζης, Ομεόνγκα, Μπεν Σαλάμ, Ριέρα, Τεϊσέιρα, Ίβαν

Αστέρας AKTOR: Παπαδόπουλος, Σίπτσιτς, Τριανταφυλλόπουλος, Σιλά, Δεληγιαννίδης, Αλάγκμπε, Γκονζάλες, Αλμύρας, Μπαρτόλο, Κετού, Μακέντα.