Πανσερραϊκός: Παρουσίασε τις πρώτες εικόνες του νέου εντυπωσιακού γηπέδου της ομάδας

Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός δημοσιοποίησε μερικές φωτογραφίες στα επίσημα social media της ομάδας, οι οποίες δείχνουν πως αναμένεται να είναι η καινούργια έδρα της ομάδας, με τους διοικούντες να βεβαιώνουν τον κόσμο πως το έργο προχωρά σταδιακά.

Ο πρόεδρος των λιονταριών, Τάσος Καζιάς, είχε τονίσει πως το νέο γήπεδο αναμένεται να έχει χωρητικότητα 12.000 θέσεις, ενώ είχε τονίσει πως υπάρχει καταρχήν συμφωνία με το Επιμελητήριο Σερρών η οποία αφορά την παραχώρηση της απαραίτητης έκτασης στον χώρο της Serexpo «Χρήστος Μέγκλας».

Η μακεδονική ομάδα δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες του εγχειρήματος με την ονομασία «Panserraikos FC New Venue», με την διοίκηση να έχει σκοπό να δημιουργήσει ένα χώρο που θα είναι σημείο αναφοράς της πόλης και θα προσελκύει κόσμο, όχι μόνο σε ημέρες αγώνων. Τέλος η διοίκηση θα ενημερώνει τον κόσμο με συχνές ανακοινώσεις για την πρόοδο του έργου έως ότου αυτό θα ολοκληρωθεί.