Δούκας: Έτοιμο τον Μάιο του 2027 το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό

Ο δήμαρχος Αθηναίων εξέφρασε την ισχυρή του πεποίθηση πως το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό θα είναι έτοιμο μέσα σε λιγότερο από ενάμιση χρόνο, τοποθετώντας την ολοκλήρωση των εργασιών στον Μάιο του 2027. Όπως ανέφερε, τότε θα τοποθετηθεί και ο αγωνιστικός χλοοτάπητας, σηματοδοτώντας την τελική φάση του έργου.



Μιλώντας στο Action 24, υπογράμμισε ότι όταν ανέλαβε τη δημαρχία, το έργο φαινόταν εξαιρετικά δύσκολο να προχωρήσει, καθώς ο χώρος ήταν σε κακή κατάσταση, γεμάτος απορρίμματα και χωρίς καμία ουσιαστική προετοιμασία. Όπως σημείωσε, ακόμη και όσοι συζητούσαν την υλοποίησή του, διατηρούσαν σοβαρές αμφιβολίες.



Σήμερα, σύμφωνα με τον ίδιο, το ερώτημα δεν είναι αν θα γίνει το γήπεδο, αλλά πότε θα ολοκληρωθεί, με τον ίδιο να επιμένει ότι το χρονοδιάγραμμα θα τηρηθεί. Τόνισε επίσης πως η πρόοδος του έργου βασίζεται στη συνεργασία του Δήμου Αθηναίων με την κυβέρνηση, τα αρμόδια υπουργεία, την ΠΑΕ και τον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό.



Παράλληλα, επισήμανε ότι το έργο δεν αφορά μόνο το ποδοσφαιρικό γήπεδο, αλλά μια συνολική ανάπλαση της περιοχής. Προβλέπονται εκτεταμένοι χώροι πρασίνου, μεγαλύτεροι ακόμη και από τον Εθνικό Κήπο, καθώς και σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις.



Τέλος, αναφέρθηκε και στο μέλλον του ιστορικού γηπέδου της Λεωφόρου, το οποίο μετά τη μετακόμιση της ομάδας θα μετατραπεί σε πάρκο, ενώ θα δημιουργηθεί και χώρος μουσείου, διατηρώντας τη σύνδεση με την ιστορία του συλλόγου. Όπως χαρακτηριστικά είπε, η έγκαιρη ολοκλήρωση ενός τόσο μεγάλου έργου θα αποτελέσει «θαύμα», αλλά και απόδειξη ότι οι δήμοι μπορούν να φέρουν εις πέρας μεγάλα έργα αστικής ανάπτυξης.

