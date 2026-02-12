Ο Χατζηδάκης πήρε επάνω του (και) το γήπεδο του Παναθηναϊκού

Ξεκάθαρο μήνυμα για την επιτάχυνση της ανάπλασης του Ελαιώνα, που στον πυρήνα της έχει την κατασκευή του γηπέδου του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού στον Βοτανικό έστειλε μέσω της του παρουσίας εκεί ο Κωστής Χατζηδάκης, μαζί με τον ιδιοκτήτη της ομάδας, Γιάννη Αλαφούζο και τον Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα.

Μάλιστα, όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η στήλη, ο συντονισμός της έγκαιρης ολοκλήρωσης του συγκεκριμένου έργου, που ενδιαφέρει τους φιλάθλους του «τριφυλλιού» είναι και η επόμενη δύσκολη αποστολή του Κωστή Χατζηδάκη.

Στο Μποδοσάκειο γνωρίζουν από πρώτο χέρι πως μολονότι η κατασκευή του γηπέδου προχωράει, υπάρχουν, ωστόσο, πολλά, που πρέπει να γίνουν για την αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής, όπως τα έργα υποστήριξης, δηλαδή οι οδικές προσβάσεις, η μεταφορά των περίπου 300 μεταφορικών εταιρειών καθώς και η αλλαγή των χρήσεων γης με στόχο την ανάπτυξη κατοικιών.

Μάλιστα και για να καταστεί σαφής η σημασία του έργου ο κ. Χατζηδάκης είπε με νόημα πως οι αναπλάσεις του Ελαιώνα θα θυμίζουν σε μικρογραφία το mega project του Ελληνικού.