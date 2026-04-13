Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο του Στέφανου Μπορμπόκη - Με τη σημαία του ΠΑΟΚ το φέρετρο

Η ποδοσφαιρική Ελλάδα θρηνεί από το Μεγάλο Σάββατο τον θάνατο του Στέφανου Μπορμπόκη, σε ηλικία 59 ετών.

Τη Δευτέρα του Πάσχα στις 11 το πρωί, συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τον Στέφανο Μπορμπόκη στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Άνω Μητρούσι Σερρών μέσα σε κλίμα οδύνης. Κεντρικό πρόσωπο στην κηδεία ο αδερφός του, επίσης παλαίμαχος ποδοσφαιριστής τόσο του ΠΑΟΚ όσο και της ΑΕΚ, Βασίλης Μπορμπόκης.

eurokinissi

Το «παρών» στην κηδεία έδωσε πλήθος παλαιμάχων ποδοσφαιριστών, όχι μόνο του ΠΑΟΚ αλλά και πολλών άλλων ομάδων, αποδεικνύοντας την εκτίμηση που έτρεφε όλος ο ποδοσφαιρικός κόσμος στο πρόσωπό του. Ανάμεσα σε αυτούς που βρέθηκαν στις Σέρρες για το ύστατο χαίρε ήταν οι Γιώργος Τουρσουνίδης, Κώστας Λαγωνίδης, Δημήτρης Μήτογλου, Κυριάκος Αλεξανδρίδης και Μιχάλης Λεοντιάδης, Κώστας Ορφανός και ο Αντώνης Μαυρέας.

Την ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκπροσώπησε ο Άγγελος Αναστασιάδης, φανερά συγκινημένος από την απώλεια.

Φωτογραφίες από τη κηδεία του Στέφανου Μπορμπόκη



