Τέλος εποχής στη Λίβερπουλ: Ο Ρόμπερτσον αποχωρεί από τους Reds στο τέλος της σεζόν

Μια «χρυσή» εποχή φτάνει στο τέλος της για την Λίβερπουλ. Ο κορμός της εξαιρετικής ομάδας που είχε χτίσει για χρόνια ο Γιούργκεν Κλοπ αφήνει την κόκκινη μεριά του Μέρσεσαϊντ αρχίζει να σπάει. Όπως γνωστοποίησαν με επίσημη ανακοίνωση τους οι Reds, ο Άντι Ρόμπερτσον θα αποχωρήσει από το ρόστερ της ομάδας στο τέλος της σεζόν, σηματοδοτώντας το τέλος μιας εποχής.

Andy Robertson will leave Liverpool at the end of the season when his contract expires, bringing an end to his nine years at Anfield. pic.twitter.com/pkLJetMl7h — BBC Sport (@BBCSport) April 9, 2026

Ο Σκωτσέζος αριστερός μπακ μαζί με τον Αλεξάντερ Άρνολντ ήταν οι πυλώνες της επιθετικής ανάπτυξης της Λίβερπουλ για πολλά χρόνια, αποτελώντας κάποια στιγμή τους δύο κορυφαίους μπακ παγκοσμίως.

Ο Ρόμπερτσον αποτέλεσε για χρόνια έναν εκ των αρχηγών των «κόκκινων», εξελίχθηκε σε σημείο αναφοράς για την ομάδα, μετρώντας 373 συμμετοχές με 13 γκολ και 69 ασίστ και καθοριστική συμβολή στις μεγάλες επιτυχίες της τελευταίας δεκαετίας.

Από τη στιγμή που αποκτήθηκε το 2017 από τη Χαλ Σίτι, ο Ρόμπερτσον συνέδεσε το όνομά του με την επιστροφή της Λίβερπουλ στην κορυφή, κατακτώντας δύο Premier League, ένα Champions League, ένα FA Cup και δύο League Cups. Παράλληλα, πρόσθεσε στη συλλογή του και διεθνείς τίτλους, όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, το UEFA Super Cup και το Community Shield.