Κώστας Τσιμίκας: Ο Σλοτ επιβεβαίωσε την επιστροφή στη Λίβερπουλ

Ο Κώστας Τσιμίκας, που αγωνίζεται ως δανεικός στη Ρόμα, φημολογείται πως θα επιστρέψει στη Λίβερπουλ το ερχόμενο καλοκαίρι και ο τεχνικός των «ρεντς», Άρνε Σλοτ προανήγγειλε τον «επανατρισμό» του διεθνή αμυντικού, με δηλώσεις του στο επίσημο κανάλι της ομάδας.

Ο Ολλανδός προπονητής αναφέρθηκε στις επερχόμενες αποχωρήσεις του Σαλάχ και του Ρόμπερτσον και επιβεβαίωσε στη συνέντευξη Τύπου πριν τον αγώνα με την Έβερτον (19/04, 16:00) πως το τεχνικό επιτελείο του συλλόγου έχει προετοιμάσει την επιστροφή του Τσιμίκα στο ρόστερ.

«Γνωρίζουμε πως ο Σαλάχ θα αποχωρήσει, όπως επίσης και ο Ρόμπερτσον. Αυτό σημαίνει πρακτικά πως πρέπει να τους αντικαταστήσουμε με δύο παίκτες στην ίδια θέση. Θα επιστρέψει και ο Κώστας Τσιμίκας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Θα πρέπει, δηλαδή κατά κύριο λόγο να δούμε πως θα αντιμετωπίσουμε την αποχώρηση του Σαλάχ. Αν θα πάρουμε κάποιο παίκτη με τα ίδια χαρακτηριστικά, ή θα ψάξουμε για κάποιον που έχει διαφορετικό στυλ».

Slot has confirmed that “Kostas is coming back”.



It now seems to be official that Kostas Tsimikas will be Liverpool's back up left back next season, and a new left back will not be signed.

Τα στατιστικά του Τσιμίκα στη Λίβερπουλ

Ο Κώστας Τσιμίκας αγωνίζεται στη Λίβερπουλ από το 2020 και έχει καταγράψει συνολικά 115 συμμετοχές, μοιράζοντας 18 ασίστ.

Με τη φανέλα των «ρεντς», έχει κατακτήσει δύο φορές το Carabao Cup, μία φορά την Premier League, ενώ ήταν ο πρωταγωνιστής στην κατάκτηση του FA Cup (Κύπελλο Αγγλίας), σκοράροντας το νικητήριο πέναλτι εναντίον της Τσέλσι.

Από το καλοκαίρι του 2025 αγωνίζεται ως δανεικός στη Ρόμα του Γκασπερίνι, με την οποία μετράει 24 συμμετοχές και μία ασίστ σε μόλις 1.053 λεπτά συμμετοχής.