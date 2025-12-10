Αιχμές Ανρί για Σαλάχ: «Και εγώ είχα θέματα με προπονητές αλλά δεν μιλούσα δημόσια» (video)

Ο Τιερί Ανρί πήρε θέση στη συζήτηση που έχει ανοίξει μετά τις εκρηκτικές δηλώσεις του Μοχάμεντ Σαλάχ, οι οποίες προκάλεσαν ένταση στις τάξεις της Λίβερπουλ και φούντωσαν τις φήμες περί ρήξης με τον Άρνε Σλοτ.

Ο Γάλλος θρύλος, σχολιάζοντας τα γεγονότα, εμφανίστηκε ξεκάθαρος: ο Σαλάχ έπρεπε να προστατεύσει τον σύλλογο που υπηρετεί, ιδιαίτερα σε μία τόσο δύσκολη περίοδο. «Είχα προβλήματα με τον Βενγκέρ, με τον Γκουαρδιόλα. Με έχετε ακούσει ποτέ να μιλάω γι’ αυτό δημόσια; Ποτέ. Προστάτευσα τον σύλλογο», υπογράμμισε ο Ανρί, αναφέροντας πως ένας παίκτης οφείλει να στηρίξει την ομάδα του ακόμη κι όταν κάτι τον πειράζει.

Στη συνέχεια τόνισε: «Όταν παίζεις για έναν σύλλογο, πρέπει να τον προστατεύεις πάση θυσία. Ό,τι και να συμβαίνει εσωτερικά, προστατεύεις τον σύλλογο, τους συμπαίκτες σου, τον προπονητή, το προσωπικό. Μπορείς να είσαι θυμωμένος, απογοητευμένος, να διαφωνείς, αλλά δεν λες τέτοια πράγματα δημόσια, ειδικά όταν ο σύλλογος περνάει δύσκολες στιγμές».

“You have to protect your team at all costs.”



Thierry Henry shares his thoughts on Mo Salah’s recent comments ⬇️ pic.twitter.com/LyJ29ND101 — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) December 9, 2025

Ο παλαίμαχος άσος της Άρσεναλ αναγνώρισε πάντως τα συναισθήματα του Αιγύπτιου, σημειώνοντας πως «Καταλαβαίνω τον εγωισμό και την απογοήτευση του Μο. Σκοράρει 38 γκολ και καταλήγει στον πάγκο, αλλά έρχεται κάποια στιγμή που πρέπει να βάζεις την ομάδα πάνω από τον εαυτό σου».