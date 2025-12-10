Το... ελληνικό cheat day του Εβάν Φουρνιέ - Η τυρόπιτα, ο μουσακάς και τα επιδόρπια (video)

Είναι πλέον ευρέως γνωστή η λατρεία που τρέφει ο Εβάν Φουρνιέ για την ελληνική κουζίνα. Ο Γάλλος αστέρας του Ολυμπιακού συχνά-πυκνά «τουιτάρει» τις απόψεις του για ότι καινούριο δοκιμάζει στα μέρη μας, δείχνοντας διαρκώς εντυπωσιασμένος από τις γεύσεις που «γνωρίζει».

Λίγο καιρό πριν μάλιστα, ο Φουρνιέ είχε προτείνει στον Ναντίρ Χίφι να δοκιμάσει σουβλάκι όταν ο δεύτερος επισκέφτηκε την χώρα μας για το παιχνίδι της Παρί με τον Ολυμπιακό, με τον γκαρντ της γαλλικής ομάδας να εντυπωσιάζεται και τον Εβάν να του απαντά «Σου το είχα πει! Μόλις δοκιμάσεις σουβλάκι, θα καταλάβεις…».

Αυτή τη φορά, ο 33χρονος παίκτης των «ερυθρόλευκων» κλήθηκε να πάρει... δύσκολες αποφάσεις, διαλέγοντας μια ελληνική cheat day φιλοξενούμενος στο podcast της GBL. Ουσιαστικά, ο Φουρνιέ έπρεπε να επιλέξει μια μέρα γεμάτη φαγητά από την χώρα μας, στην οποία δεν υπήρχαν περιορισμοί στις θερμίδες. Το μενού που έχτισε ο Γάλλος περιλαμβάνει τυρόπιτα, χωριάτικη, μουσακά, παϊδάκια, ενώ στην επιλογή γλυκού για το βράδυ ο Φουρνιέ επέλεξε το ραβανί, γιατί όπως είπε «το γαλακτομπούρεκο είναι λίγο βαρύ για βράδυ».

Δείτε το απολαυστικό βίντεο του Φουρνιέ